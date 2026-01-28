Cette vague de froid historique aux États-Unis cache une réalité inquiétante

Une tempête hivernale d’une rare violence traverse les États-Unis depuis plusieurs jours, allant de l’Ouest vers l’Est et frappant l’ensemble du territoire continental. Ce phénomène météorologique inhabituel plonge des millions d’Américains dans une situation de crise : des températures qui tombent à des niveaux glacials, des centaines de milliers de foyers privés d’électricité, et un bilan de victimes qui ne cesse d’augmenter. Selon un article du journal Le Monde, cette tempête met en évidence la fragilité des infrastructures face aux catastrophes climatiques.

Bilan humain et dégâts matériels

La tempête a déjà fait la mort de 23 personnes. Les États les plus touchés sont le Texas, où trois personnes ont péri, dont une adolescente de 16 ans, et la Louisiane, où deux personnes sont mortes d’hypothermie. L’Iowa et le Maine ont enregistré respectivement une collision mortelle et un crash d’avion qui a causé sept morts et une personne grièvement blessée. À New York, cinq personnes ont été retrouvées mortes à l’extérieur. Ces chiffres montrent l’ampleur tragique de l’événement, qui s’accompagne aussi de coupures massives d’électricité affectant des centaines de milliers de foyers.

Les lignes électriques alourdies par la glace ont cédé, privant de nombreuses familles de lumière et de chaleur. Les températures ressenties ont atteint des minima extrêmes, avoisinant les -40 °C dans certaines régions du Minnesota. Selon les prévisions, la température moyenne minimale dans les 48 États contigus devrait descendre à -12 °C (hors Alaska et Hawaii), la plus basse valeur relevée depuis janvier 2014.

Transports perturbés et mesures d’urgence

Les transports sont lourdement affectés : plus de 19 000 vols annulés depuis samedi, notamment dans les aéroports de Washington, Philadelphie, et New York, provoquant d’importantes complications pour les voyageurs. Parallèlement, une vingtaine d’États, ainsi que Washington D.C., ont déclaré l’état d’urgence pour faire face aux conséquences de cet épisode. Le Service météorologique national (NWS) a mis en garde contre des accumulations de glace pouvant avoir des répercussions catastrophiques.

Dans les Grandes Plaines du Nord et d’autres régions centrales, les autorités restent en alerte. Dans le Colorado, la hauteur de la neige a atteint près de 60 cm, rendant les déplacements particulièrement dangereux. Les interventions d’urgence se multiplient pour sécuriser les infrastructures vitales et apporter un soutien aux populations touchées.

Ça relance le débat sur le climat

Cet épisode extrême alimente aussi les polémiques politiques et scientifiques. Donald Trump, l’ancien président des États-Unis, a saisi l’occasion pour relancer les débats sur le climat. Sur Truth Social, il a interpellé les « insurgés environnementaux » en écrivant : « Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m’expliquer s’il vous plaît : QU’EST CE QUI EST ARRIVÉ AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? ». Ce type d’argument climatosceptique est toutefois contesté par la communauté scientifique, qui rappelle qu’il faut distinguer la météo du climat.

La météorologue Allison Santorelli, citée par l’AFP, ainsi que d’autres experts, insistent sur le fait qu’un événement météorologique extrême, même très violent, ne remet pas en cause les tendances du changement climatique. Les perturbations du vortex polaire à l’origine de cette tempête pourraient devenir plus fréquentes, même si le lien exact avec le réchauffement climatique reste encore débattu.