L’Amérique retient son souffle : une tempête historique s’apprête à paralyser le pays entier

Une tempête hivernale d’une intensité inédite, nommée Fern, s’apprête à frapper les États-Unis lors du week-end des 24 et 25 janvier 2026. Près de 160 millions d’Américains pourraient être affectés, et les autorités ont lancé des appels au confinement. Ce phénomène météorologique représente un risque important, avec des prévisions d’accumulations de glace sévères et de températures glaciales qui menacent de perturber la vie quotidienne de millions d’habitants, soulignant l’impact des catastrophes climatiques.

Une météo qui tourne vraiment mal

La tempête Fern a débuté le 23 janvier 2026, parcourir une distance impressionnante de 3 200 km et atteindre les grandes métropoles de la côte est d’ici le 26 janvier. Les régions de la vallée de l’Ohio, du littoral atlantique moyen, du nord-est des États-Unis, ainsi que les Grandes plaines du centre seront parmi les premières touchées.

Selon BFMTV, des accumulations de glace catastrophiques et des chutes de neige importantes sont attendues, rendant la circulation routière extrêmement dangereuse et augmentant le risque de coupures de courant et de dégâts sur les infrastructures.

Le phénomène est aggravé par l’arrivée d’air arctique sur le continent nord-américain, alors qu’il est normalement confiné au pôle Nord. Les experts des services météorologiques nationaux (NWS) signalent des perturbations météorologiques du vortex polaire, dont la fréquence a augmenté au cours des vingt dernières années.

Autorités et logistique : qui fait quoi

Face à cette menace, au moins 16 États, ainsi que le district de Washington, ont déclaré l’état d’urgence depuis le 24 janvier 2026. Le maire de Houston, John Whitmire, a pris des mesures préventives en annonçant l’ouverture d’abris pour accueillir les personnes sans domicile fixe, assurant que « Tout le monde est le bienvenu dans nos abris », indépendamment de leur statut d’immigration.

Côté transports, la tempête Fern a déjà provoqué l’annulation d’environ 8 300 vols à l’échelle nationale pour le week-end du 24 et 25 janvier, selon Flight Aware. Parmi eux, plus de 1 100 vols concernaient l’aéroport de Dallas, au Texas, ce qui montre les conséquences considérables pour le système aérien du pays.

Les supermarchés, notamment dans la région de Washington et en Géorgie, ont vu leurs rayons se vider rapidement alors que la population se préparait au confinement recommandé. Des files d’attente pouvant atteindre 1 km ont été signalées dans certaines zones, d’après CNN.

Réactions et débats qui chauffent

Sur le plan politique, le 45e et 47e président des États-Unis, Donald Trump, a utilisé sa plateforme Truth Social pour informer le public de la coordination des efforts des autorités locales et fédérales, engageant également la FEMA à intervenir. Tout en soulignant l’urgence de la situation, il a exprimé un certain scepticisme face au changement climatique, en demandant « QU’EST-CE QUI EST ARRIVÉ AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE? »

Le climatologue Ryan Maue a aussi tiré la sonnette d’alarme sur la plateforme X, décrivant cette période comme « les pires dix jours d’hiver depuis 40 ans ». Il a vivement encouragé chacun à réfléchir aux moyens de venir en aide aux populations vulnérables.