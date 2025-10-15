Cette méthode toute simple pourrait enfin vous permettre de « parler » avec votre chat

Les chats de compagnie, souvent considérés comme un peu distants, ont en réalité un langage tout en subtilité. Selon une étude menée par Karen McComb de l’Université du Sussex, un simple clignement d’yeux tout en douceur peut rendre la communication entre humains et félins bien plus fluide. Cette recherche, publiée dans Scientific Reports et validée par Nature, nous montre qu’un geste tout simple peut renforcer le lien avec nos amis à quatre pattes.

Un langage visuel commun

On a longtemps pensé que les chats étaient des animaux indépendants et peu bavards. Mais c’est peut-être parce qu’on n’arrivait pas à décrypter leur langage corporel. Les chercheurs ont mis en avant le « sourire félin », ce regard mi-fermé et ce clignement lent, qui trahissent une intention bienveillante. Contrairement au sourire humain qui montre souvent les dents, ce petit geste discret en dit long sur leurs bonnes intentions.

Une expérience réalisée en 2020 a révélé que lorsque les humains imitent ce clignement lent, les chats se sentent plus à l’aise et n’hésitent pas à venir interagir. Environ 80 % des chats observés ont ainsi renvoyé ce même geste après l’avoir vu.

https://www.youtube.com/watch?v=w-L99YML58A

Des tests qui en disent long

Pour explorer cette manière de communiquer, deux expériences ont été menées. Dans la première, 21 chats issus de 14 foyers différents ont été observés pendant que leurs propriétaires, assis à environ un mètre d’eux, clignaient lentement des yeux. Les résultats ont montré que les félins répondaient en multipliant ces clignements lents.

La deuxième expérience a rassemblé 24 chats de 8 foyers, testés par des chercheurs qui ne les connaissaient pas du tout. En imitant le même clignement lent tout en tendant la main vers le chat, ils ont constaté que ces derniers avaient tendance à s’approcher et à interagir de manière positive.

Ce que cela change pour nos chats

Cligner des yeux doucement ne sert pas seulement à mieux communiquer : cela a aussi des retombées positives sur le moral des chats. Karen McComb explique que « cette découverte change notre façon d’envisager nos compagnons en révélant leur intelligence sociale ». Utiliser ce petit geste permet de désamorcer les tensions, que ce soit à l’arrivée de visiteurs ou lors des feux d’artifice.

L’étude suggère par ailleurs que cette technique pourrait être bénéfique dans des situations stressantes comme dans les refuges ou lors d’une visite chez le vétérinaire. Tasmin Humphrey ajoute que comprendre ces interactions positives entre humains et chats aide à modifier la perception qu’on a de ces derniers.

Pour mieux se comprendre

Les résultats de cette recherche ouvrent la porte à une meilleure appréciation des capacités sociales des chats, souvent sous-estimées, et peuvent aussi inspirer des réflexions sur leur longévité exceptionnelle. L’équipe réunissant Tasmin Humphrey, Leanne Proops, Jemma Forman, Rebecca Spooner et Karen McComb espère ainsi que ces découvertes susciteront davantage d’études sur l’intelligence sociale de nos amis félins.