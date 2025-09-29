Ces objets du quotidien qui empoisonnent votre santé sans que vous le sachiez

On pense souvent que l’air qu’on respire chez soi est sain, mais en réalité, il peut être bien plus chargé en polluants qu’on ne l’imagine. Alors que tout le monde parle de l’air extérieur, la pollution intérieure reste un danger invisible mais bien présent. Entre nos produits du quotidien et d’autres sources parfois insoupçonnées, il est important de connaître ces risques et de savoir comment s’en prémunir pour protéger notre bien-être.

D’où vient la pollution chez nous

Les responsabilités de la pollution à l’intérieur de nos maisons sont multiples. Le tabac est l’un des grands coupables, en envoyant des milliers de composés chimiques dans l’air. Les produits ménagers renferment aussi des composés volatils qui ne sont pas sans danger. On retrouve également des allergènes comme les acariens et les moisissures, qui se développent dans des espaces fermés et mal aérés.

Il ne faut pas oublier les produits décoratifs et parfumants – par exemple, les encens et les bougies parfumées – qui ajoutent leur lot de produits chimiques dans l’atmosphère. Et même certains produits censés purifier l’air peuvent, paradoxalement, détériorer sa qualité en libérant des particules fines ou d’autres substances indésirables.

Que font ces substances à notre santé ?

Tous ces produits émettent un cocktail de polluants, comprenant allergènes, irritants et substances reconnues comme cancérigènes. Dans des pièces fermées et pas assez ventilées, ces polluants s’accumulent rapidement, ce qui peut sérieusement compromettre la santé. Des études ont même démontré que certains composés de l’air intérieur peuvent déclencher ou aggraver des problèmes respiratoires, tout en jouant un rôle dans le développement de cancers.

Une enquête du magazine 60 millions de consommateurs a mis en lumière le danger spécifique posé par certains encens. Ceux-ci rejettent non seulement du benzène, du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde – tous classés parmi les produits cancérigènes –, mais aussi du monoxyde de carbone à des niveaux habituellement considérés comme acceptables. Cependant, leurs taux de formaldéhyde dépassent parfois les recommandations sanitaires jusqu’à deux fois.

Des alternatives à l’encens, comme les bougies et les diffuseurs

Face aux risques liés aux encens, d’autres options semblent moins nocives. Par exemple, les bougies parfumées rejettent, en général, moins de polluants, même s’il faut rester vigilant, car certaines peuvent aussi diffuser des substances cancérigènes.

Les diffuseurs, qu’ils soient électriques ou à bâtonnets, présentent un autre profil. Ils ne libèrent pas de particules fines ni de gaz vraiment problématiques. Néanmoins, ceux qui utilisent des huiles essentielles émettent des terpènes à « des concentrations élevées » selon 60 millions de consommateurs. Ces terpènes peuvent être irritants et allergisants pour certaines personnes.

Quelques conseils pour mieux respirer

Pour limiter ces risques souvent invisibles mais sérieux, plusieurs gestes simples sont recommandés. Il est conseillé d’éviter autant que possible l’usage de parfums d’intérieur, bâtons d’encens, bougies parfumées et sprays chimiques. Les personnes ayant des allergies, des problèmes respiratoires ou les femmes enceintes devraient faire particulièrement attention.

Il est préférable de ne pas fumer à l’intérieur pour éviter d’accumuler des toxines dans l’air. De plus, réduire l’usage excessif de produits d’entretien peut aider à améliorer la qualité de l’air que l’on respire chez soi.

Enfin, aérer son logement au moins dix minutes par jour est une habitude facile à adopter pour renouveler l’air et éliminer les polluants générés lors du nettoyage ou de la cuisson.