Microplastiques : ce que vous inhalez chez vous est bien pire que ce qu’on vous a dit

Les microplastiques, ces minuscules particules invisibles à l’œil nu, posent un vrai problème pour notre santé et nos intérieurs. Une étude récente menée par des chercheurs du CNRS affiliés à l’Université de Toulouse et publiée dans la revue Plos One a mis en lumière leur présence inquiétante dans nos espaces clos. France Inter a repris ces découvertes, nous invitant à réévaluer notre exposition quotidienne à ces substances.

Présence largement répandue dans notre quotidien

Les résultats de cette recherche sont impressionnants : on inhalerait environ 68 000 particules de microplastiques par jour, que ce soit à la maison, en voiture ou au bureau. Ces chiffres sont 100 fois supérieurs aux premières estimations, comme le rappelle Jeroen Sonke, directeur de recherche au CNRS : “C’est 100 fois au-delà des premières estimations”. Pour avoir une vision claire, des échantillons d’air ont été prélevés dans divers lieux — appartements, bureaux, intérieurs de voitures.

Ces particules mesurent moins de 10 micromètres, ce qui les rend particulièrement difficiles à filtrer par notre organisme. L’étude montre que la contamination des boissons par les microplastiques est bien plus importante que ce que l’on pensait, surtout quand on considère que nous passons environ 90 % de notre temps dans ces espaces fermés.

D’où viennent ces microplastiques ?

La plupart des microplastiques présents chez nous proviennent des matériaux utilisés pour construire ou décorer nos lieux de vie et de travail. Des matériaux comme le polyéthylène et le polyamide se trouvent dans une multitude d’objets du quotidien : textiles, meubles, revêtements de voitures, etc. Ces matériaux libèrent sans cesse de petites particules qui s’infiltrent discrètement dans l’air.

L’étude a permis d’identifier précisément les principales sources en analysant l’air dans différents environnements fermés. Que ce soit dans un bureau moderne ou un appartement chaleureux, les microplastiques sont partout et posent un vrai souci.

Risques pour la santé qui inquiètent

Les conséquences sur notre santé ne sont pas à prendre à la légère. Les microplastiques peuvent pénétrer profondément dans nos poumons et même rejoindre notre circulation sanguine. “Les microplastiques contiennent des additifs qui peuvent larguer ces microplastiques à l’intérieur de notre corps, de nos poumons et des cellules pulmonaires”, explique Jeroen Sonke. Leur présence persistante peut déclencher divers problèmes de santé sérieux.

En effet, ces particules peuvent dérégler les fonctions hormonales et augmenter le risque de cancer. Qu’elles restent longtemps dans les poumons sans être éliminées, c’est un vrai souci pour la santé publique. Les chercheurs tirent ainsi la sonnette d’alarme sur les dangers potentiels d’une exposition prolongée à ces microparticules.