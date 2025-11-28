Ces bouteilles d’eau que tout le monde a chez soi font l’objet d’un rappel massif : vérifiez vos placards d’urgence

Une alerte nationale concernant le rappel de plusieurs marques d’eau minérale a été lancée en France, relaye Pleine Vie. La mesure vise à prévenir des risques liés à des défauts de fabrication repérés dans certains lots. L’information a été diffusée par Rappel Conso (organisme mandaté pour informer les citoyens sur les rappels de produits pouvant affecter leur sécurité) : tous les consommateurs sont invités à vérifier leurs stocks d’eau embouteillée.

Quels produits et marquages sont concernés

Quatre marques reconnues dans le secteur de l’eau embouteillée sont concernées par ce rappel : Perlyne, Rosaline, Munzur et Mevlana. Les formats touchés vont de 0,5 à 1,5 L, ce qui inclut à la fois des bouteilles individuelles et des packs.

Les produits en cause ont été commercialisés entre le 20 juin 2025 et le 6 novembre 2025, avec une date limite de consommation indiquée entre le 20 juin 2027 et le 6 novembre 2027. La source du rappel provient de « défauts de fabrication » relevés par Rappel Conso. Même si le communiqué ne signale pas de risque sanitaire immédiat, il est recommandé de ne pas consommer l’eau des lots concernés pour éviter toute complication éventuelle.

Où ces bouteilles ont été vendues et que faire

La distribution des marques rappelées couvre tout le territoire national. Parmi les enseignes ayant commercialisé ces bouteilles figurent Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Netto.

Si vous avez ces produits chez vous, ne les buvez pas. Utilisez les codes-barres suivants pour identifier les lots concernés :

3592220101508 pour Rosaline

pour Rosaline 3760043710027 pour Munzur

pour Munzur 3770019001189 pour Mevlana

pour Mevlana 3770004468003 pour Perlyne

Il est conseillé de rapporter les produits rappelés au point de vente pour obtenir un remboursement (le détail du processus de remboursement n’est pas précisé dans le communiqué). Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter le service consommateur au 03 27 77 56 91.

Les mesures prises pour votre sécurité

Les autorités sanitaires, appuyées par Rappel Conso, ont agi rapidement pour protéger les consommateurs. Un arrêté préfectoral référencé 2025-808, daté du 17 novembre 2025, encadre le retrait de ces produits du marché. Il est impératif de suivre les consignes avant le 24 janvier 2026 pour garantir la sécurité de tous.