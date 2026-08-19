Ni citronnelle ni spray chimique : ce piège avec une simple bouteille vide élimine les guêpes avant même qu’elles n’approchent votre table

Une bouteille en plastique coupée en deux, un peu de fil de fer et un liquide sucré suffisent à fabriquer un piège à guêpes fait maison. Le principe reste toujours le même : les insectes entrent dans la bouteille, attirés par l’appât, mais ne parviennent plus à en ressortir et finissent par se noyer dans le liquide, explique Le Parisien.

Couper la bouteille, deux méthodes possibles

Le matériel de base tient en quelques objets : une bouteille en plastique vide, un cutter ou des ciseaux, du fil de fer et une boisson sucrée ou alcoolisée. Deux découpes coexistent selon les guides consultés : couper la bouteille à environ un tiers de sa hauteur, ou sectionner le haut à 15 centimètres du goulot.

Dans les deux cas, on entoure la partie inférieure d’un fil de fer, auquel on attache trois autres brins réunis au sommet pour accrocher le piège à une branche. Une cordelette passée dans deux trous percés de part et d’autre fait aussi l’affaire. Le haut de la bouteille se retourne ensuite en entonnoir sur le fond, où l’on verse le liquide.

Une variante, avec des fenêtres découpées en guise d’entrées, évite l’écueil de l’eau de pluie qui dilue le mélange dans les modèles ouverts. Elle consiste à garder le bouchon, découper trois petits rectangles dans le tiers supérieur en guise d’entrées, verser l’appât puis reboucher et fixer le goulot avec du fil de fer. Peindre des motifs jaunes, oranges ou rouges sur le piège augmenterait son efficacité, les guêpes étant sensibles aux couleurs vives.

Le bon appât selon la saison

Le choix du liquide dépend du moment de l’année. Au printemps, les guêpes fondatrices cherchent surtout des protéines pour nourrir leurs premières larves, ce qui rend le sucre moins attractif qu’en été, période où les ouvrières recherchent prioritairement des sucres rapides.

De juillet à septembre, le jus de pomme fermenté ou la bière brune additionnée d’un peu de sucre donnent de bons résultats pour les guêpes communes. Quelques gouttes de liquide vaisselle versées à la surface brisent la tension de l’eau et accélèrent la noyade des insectes.

Le sucre a toutefois un défaut : il attire aussi les abeilles et les bourdons, jugés essentiels aux écosystèmes. Ajouter de l’alcool, bière ou vin blanc, limite le risque, leur odeur déplaisant fortement aux abeilles ouvrières. Deux alternatives plus ciblées existent : un attractif spécialement conçu pour les guêpes, qui épargne les pollinisateurs, ou de la viande et du poisson cru placés dans un fond d’eau, une option qui ne vise que les guêpes et les frelons.

L’emplacement change tout. Pour déjeuner tranquillement au jardin, le piège doit rester à environ 3 mètres du lieu de repas, suspendu ou posé au sol, de préférence au soleil pour attirer davantage les guêpes. Pour protéger un verger, on l’accroche directement à une branche de l’arbre fruitier.

En présence d’un nid repéré, le piège se place juste sous son entrée : les guêpes débutent leur vol par une descente qui les mène droit dedans. Placer le piège trop près de la table accentue au contraire la nuisance, la distance de 3 mètres correspondant à la capacité des guêpes à dissocier une source d’attraction d’un danger.

Avant de vider un piège plein, il faut s’assurer que toutes les guêpes sont bien mortes, en ajoutant de l’eau et en patientant quelques heures. Les cadavres s’enterrent ou se jettent dans les toilettes, jamais à découvert, au risque d’attirer des congénères. Le piège se rince ensuite à l’eau claire avant d’être rechargé.

Un liquide fermenté depuis plus d’une semaine perd une grande partie de son pouvoir attractif, surtout par temps chaud. Il est conseillé de vider et recharger le piège tous les 5 à 7 jours en pleine saison.

Le même modèle de piège fonctionne également contre les frelons européens et asiatiques ; un mélange de bière brune, de vin blanc et de sirop de fruits rouges, dont ils seraient friands, est recommandé comme appât. Mais pièges et répulsifs ne suffisent pas toujours : un nid installé dans le jardin contient assez de guêpes pour prospérer, quel que soit le nombre capturé.

Dans ce cas, il faut détruire le nid, de préférence en faisant appel à des professionnels plutôt qu’en désinsectisant seul.

Les guêpes régulent chenilles, pucerons et mouches, et participent à la pollinisation de certaines plantes. Supprimer une colonie entière sans nécessité réelle peut déséquilibrer localement cet équilibre. Les recommandations invitent à n’installer les pièges qu’en période de forte activité, de juillet à septembre, et à les retirer dès que la gêne s’estompe.