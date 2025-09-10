Ce robot sous-marin révèle des images qui rendent les Argentins complètement accros

L’expédition menée dans le canyon sous-marin de Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires, a fait tourner bien des têtes. Ce projet, qui s’est déroulé sur 20 jours, du 31 juillet au 10 août 2025, réunit des scientifiques argentins et américains pour une collaboration des plus remarquables. Les découvertes surprenantes et le partage en direct grâce aux nouvelles technologies ont captivé un public mondial.

Une aventure scientifique internationale

Cette expédition a rassemblé 25 scientifiques du Groupe d’Études en Mer Profonde d’Argentine (GEMPA), épaulés par le Schmidt Ocean Institute. Le navire d’exploration, le Falkor, appartient à cet institut américain. L’atout majeur pour fouiller les abîmes a été le robot sous-marin SuBastian. Grâce à ces moyens, les chercheurs ont pu explorer des zones allant jusqu’à profondeurs océaniques, dévoilant des écosystèmes marins encore inexplorés.

https://www.youtube.com/@SchmidtOcean/streams

Un direct qui a tenu en haleine

L’expédition a été retransmise en direct sur YouTube dès le 31 juillet et attirait chaque jour plus d’un million de vues. Ce suivi en temps réel a permis aux internautes de participer via un chat en direct, propulsant le monde de la biologie marine sur le devant de la scène des réseaux sociaux et inspirant toute une ribambelle de mèmes. Daniel Lauretta, l’un des participants, commente : « Que chacun puisse se connecter depuis chez lui et voir en direct ce que nous observons est une occasion en or ».

Des trouvailles fascinantes

Les chercheurs ont fait des découvertes aussi surprenantes que variées. Ils ont repéré des coraux d’eau froide aux teintes flamboyantes, rappelant ceux des Caraïbes, et ce, même à 3 000 mètres de profondeur. Pablo Penchaszadeh s’est d’ailleurs interrogé : « Il y a des coraux d’eau froide avec les mêmes couleurs que ceux que l’on trouve dans les Caraïbes. Comment est-ce possible ? ». En outre, l’équipe a recueilli un petit animal blanc étrange pour des études futures et a filmé des comportements créatures marines étonnants dans ces paysages encore jamais vus. L’union entre le courant froid des Malouines et le courant chaud du Brésil favorise une biodiversité marine vraiment surprenante dans la zone.

Une résonance culturelle et scientifique marquante

Les découvertes ont suscité un vif enthousiasme chez les chercheurs comme chez le grand public. Par exemple, une étoile de mer orange trouvée lors de l’expédition a été comparée à Patrick Étoile de « Bob l’éponge », prouvant qu’un savant mélange entre science et culture populaire peut vraiment captiver l’imagination. Tomas Atilio Luppi se montre optimiste face à cet engouement en déclarant : « La science traverse une période très compliquée […] Alors, ce regain d’intérêt, c’est un vrai rayon de soleil. »

Des soucis financiers et politiques

Malgré ces belles réussites, la situation financière de la recherche scientifique en Argentine pose toujours problème. Le Conseil national de la recherche scientifique et technique (Conicet) a vu son budget diminuer de 21 % l’année dernière, alors que les salaires ont chuté de 35 % depuis 2023. Ces difficultés s’aggravent sous la politique du président argentin ultralibéral Javier Milei, poussant de plus en plus de chercheurs à aller exercer leur métier ailleurs.