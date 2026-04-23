Ce moment où le bien-être au travail est partout… Sans être vraiment opérant

Le bien-être au travail est partout. Il structure les politiques RH, alimente les démarches RSE et s’impose comme un levier incontournable dans les organisations. Pourtant, sur le terrain, un constat persiste : les améliorations sont souvent réelles… mais rarement durables.

Par Ziza KOUDOU — Consultante en régulation stratégique et décision sous tension | Coach professionnelle certifiée en Intelligence Projective© | Expertise du bien-être incarné

Un sujet omniprésent… mais aux effets incertains

Le bien-être au travail s’est imposé comme une priorité. Il structure les politiques RH, nourrit les démarches RSE, irrigue les offres d’accompagnement. Les entreprises investissent, les centres de formation s’en saisissent, les accompagnants l’intègrent dans leurs pratiques. Sur le terrain, il est travaillé, mesuré, valorisé. Et pourtant, les situations peinent à se transformer durablement. Les collaborateurs vont parfois mieux, sur le moment, mais les tensions reviennent, les dynamiques s’épuisent, les décisions ne tiennent pas. Côté accompagnant, le sentiment d’agir sur les bons leviers est là, sans toujours produire d’effet durable. Le bien-être est présent. Son impact, lui, ne tient pas.

Un levier mobilisé… sans être réellement situé

Ce décalage ne tient pas à un manque d’attention portée au bien-être. Il tient à la manière dont il est mobilisé. Le plus souvent, il est pensé comme un objectif à atteindre ou un état à améliorer, parfois dissocié des conditions concrètes dans lesquelles les décisions se prennent et les actions se maintiennent. Or, un collaborateur peut se sentir mieux sans pour autant retrouver une capacité d’action stable. L’énergie fluctue, l’attention se disperse, l’environnement de travail ne soutient pas toujours ce qui a été engagé. Le bien-être agit alors comme un effet, parfois utile, mais insuffisant pour ancrer un changement durable. Ce qui est amélioré ne tient pas.

Une lecture à réajuster pour transformer réellement

Replacé autrement, le bien-être change de fonction. Il ne relève plus uniquement d’un ressenti ou d’un objectif, mais de ce qui rend l’action possible, stable, soutenable. Il devient un point d’appui pour lire ce qui, dans une situation, soutient ou fragilise la capacité à décider, à s’engager, à tenir dans le temps. Ce déplacement transforme directement les pratiques d’accompagnement. Il ne s’agit plus seulement d’améliorer le bien-être, mais de comprendre ce qu’il révèle et comment il s’articule aux dynamiques réelles de travail. C’est à partir de là que les transformations cessent d’être ponctuelles pour devenir durables.

#RSE #BienÊtreAuTravail #QualitéDeVieAuTravail #Accompagnement #TransformationDesOrganisations #Décision