Ce que beaucoup de jardiniers ne réalisent pas, mais leur nichoir moderne repousse les oiseaux au lieu de les attirer

Saviez-vous que les nichoirs modernes peuvent être mortels pour les jeunes oiseaux ?

Photo of author
Clément Prat
Publié le
Lecture : 2 min
0
Ce que beaucoup de jardiniers ne réalisent pas, mais leur nichoir moderne repousse les oiseaux au lieu de les attirer
Ce que beaucoup de jardiniers ne réalisent pas, mais leur nichoir moderne repousse les oiseaux au lieu de les attirer © RSE Magazine

Alors que le printemps arrive et que les premiers rayons solaires francs d’avril éclairent nos jardins, une tendance étonnante gagne du terrain chez les passionnés d’oiseaux. D’après le 20 Minutes, les amoureux de la nature, soucieux du bien-être des oiseaux, choisissent de retirer leurs nichoirs modernes tout neufs. Pourquoi ce revirement ? Pour une raison simple : la survie des jeunes couvées.

Pourquoi les nichoirs modernes posent problème

Les ornithologues amateurs ont constaté que les nichoirs vendus dans les allées des grandes enseignes de jardinage sont souvent fabriqués avec des matériaux mal adaptés, comme le plastique coloré, le plexiglas ou la résine synthétique. Ces matières transforment parfois le nichoir en une mini-serre, et la température à l’intérieur s’envole dès les premiers soleils d’avril, provoquant une surchauffe mortelle pour les œufs et les nouveau-nés.

La ventilation est souvent médiocre, ce qui crée un environnement moite propice à la prolifération de bactéries. Les vernis industriels et les colles chimiques dégagent des émanations toxiques quand la température monte, exposant les oisillons à des risques respiratoires élevés pendant leurs premières semaines (période où leur appareil respiratoire est particulièrement fragile).

Le choix des matériaux influence aussi la longévité des nichoirs. Face aux intempéries et aux variations climatiques, certains matériaux modernes comme l’aggloméré ou les peintures fantaisistes se détériorent vite, tombant littéralement en ruine « après une seule saison ».

Revenir au bon sens paysan : des solutions simples et durables

Face à ces constats, beaucoup optent pour des pratiques plus traditionnelles. Les matériaux authentiques et respirants, comme le bois massif non traité, sont appréciés pour leur durabilité et leur capacité à offrir un refuge sain. Des essences comme le chêne, le mélèze et le cèdre, récupérées de vieilles planches, sont des choix recommandés. La terre cuite, grâce à ses propriétés de régulation thermique naturelle, est aussi conseillée pour fabriquer des abris.

On préconise des designs simples et fonctionnels : des surfaces brutes avec nœuds et imperfections aident les jeunes oiseaux à s’agripper, et un léger espace sous le toit assure une ventilation mécanique efficace. À éviter absolument :

  • les toitures métalliques,
  • les perchoirs décoratifs sous le trou d’envol qui facilitent l’accès aux prédateurs,
  • et bien sûr tous les produits chimiques dans l’assemblage.
Suivez-nous sur Google News

Sur le même thème :

Uber Hydrogene Hysetco Mobilite Decarbonee Taxi
ActualitéActeursBonnes pratiquesConsomm'actionÉcologie industrielleMode de vie

Hydrogène : Uber investit dans HysetCo et accélère la transition

AXENS, IFPEN et JEPLAN : ces 3 acteur de l'énergie s'attaquent à la pollution textile
Actualitéécologie

AXENS, IFPEN et JEPLAN : ces 3 acteurs de l’énergie s’attaquent à la pollution textile

Greez : la startup qui lève 627 000 euros pour révolutionner le marché des cosmétiques
Actualité

Greez : la startup qui lève 627 000 euros pour révolutionner le marché des cosmétiques

Les astronomes confirment la découverte d'une super-Terre à 18 années-lumière seulement
Actualité

Les astronomes confirment la découverte d’une super-Terre à 18 années-lumière seulement

Ecosia plantation arbre Reichstag
ActualitéBonnes pratiques

Ecosia franchit le cap historique des 250 millions d’arbres plantés

Cet arbre fruitier que vous avez probablement dans votre jardin attire les frelons asiatiques : attention au danger
Actualité

Cet arbre fruitier que vous avez probablement dans votre jardin attire les frelons asiatiques : attention au danger

Laisser un commentaire

© 2024 | RSE Magazine  | Tous droits réservés