L’Economie Sociale et Solidaire est en crise en France

L’ESS française traverse une crise majeure avec 10.447 emplois perdus en 2025. Cette hémorragie touche particulièrement les associations et menace la cohésion sociale territoriale.

L’ESS française traverse une période de turbulences sans précédent

L’économie sociale et solidaire (ESS) française vit actuellement sa plus grave crise depuis la pandémie de Covid-19. La note de conjoncture publiée le 22 avril 2026 par ESS France en partenariat avec la Caisse d’Épargne révèle une hémorragie de 10.447 emplois nets en 2025, marquant un « tournant préoccupant » pour cette économie traditionnellement résiliente.

Cette saignée frappe prioritairement les associations, avec 12.305 postes supprimés, et les mutuelles, qui ont sacrifié 2.465 emplois. Dans le même temps, l’emploi privé lucratif progressait de 0,53% au quatrième trimestre 2025, creusant un fossé béant entre ces deux modèles économiques.

Une dégradation progressive qui s’accélère

L’analyse des données de l’Union nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dessine une trajectoire inquiétante. Après un recul de 0,15% au troisième trimestre, la chute s’est brutalement accélérée pour atteindre 0,46% en fin d’année, témoignant d’une dynamique déflationniste qui s’emballe.

Cette érosion s’accompagne d’une « contraction du nombre d’établissements » de 0,19%, particulièrement sévère chez les coopératives (-1,68%) et les mutuelles (-1,52%). Dans ce paysage désolé, seules les fondations maintiennent une croissance vigoureuse (+3,09% au quatrième trimestre), poursuivant une expansion ininterrompue depuis 2014.

Les secteurs culturels et sociaux en première ligne

L’onde de choc frappe avec une brutalité inégale selon les secteurs. Les arts et spectacles subissent la déroute la plus spectaculaire avec une chute de 3,1%, le spectacle vivant payant le tribut le plus lourd. L’enseignement (-1,6%), les sports et loisirs (-1,1%), ainsi que l’aide à domicile (-0,8%) complètent ce tableau de désolation.

Cette débâcle contraste cruellement avec la progression de 4% des effectifs privés hors ESS dans l’aide à domicile, illustrant une redistribution impitoyable des parts de marché au détriment du secteur non lucratif. L’action sociale sans hébergement accuse également un repli de 0,6%, masquant néanmoins des disparités criantes entre sous-secteurs.

Quelques secteurs résistent pourtant à cette déferlante. La santé maintient une croissance honorable de 1,3% (+2.766 emplois), tandis que l’hébergement social et médico-social progresse modestement de 0,5% (+2.427 emplois). Le commerce affiche même une hausse encourageante de 2% (+700 emplois), suggérant que certains créneaux demeurent porteurs.

Un phénomène national avec quelques exceptions outre-mer

La géographie de cette crise dévoile son caractère systémique, embrassant l’ensemble des régions métropolitaines avec des intensités variables. La Bourgogne-Franche-Comté essuie la tempête la plus violente (-1,1%), tandis que Provence-Alpes-Côte d’Azur navigue péniblement près de la stagnation.

Seules deux régions d’outre-mer échappent miraculeusement à cette spirale : la Guyane (+3%) et la Martinique (+0,8%). Cette exception témoigne vraisemblablement de dynamiques territoriales spécifiques ou de besoins sociaux particulièrement prégnants dans ces territoires ultramarins.

L’alerte de Benoît Hamon : vers une fragilisation du tissu social

Pour Benoît Hamon, président d’ESS France, ces chiffres trahissent une menace existentielle sur la cohésion sociale française. « Derrière le recul de l’emploi dans la culture, l’action sociale ou l’aide à domicile, se profile un péril majeur de disparition des services essentiels », martèle-t-il avec une urgence palpable.

Cette analyse dévoile les ressorts systémiques de cette crise. Dans un contexte d’incertitude budgétaire généralisée, de nombreuses organisations emblématiques ont « mis un genou à terre », selon l’expression saisissante de Benoît Hamon. Le Secours Catholique, l’association Aides ou encore la Coordination Sud figurent parmi les structures contraintes d’annoncer des plans sociaux déchirants.

Des conséquences sociales majeures pour les territoires

L’impact social de cette décomposition transcende largement les statistiques d’emploi. Dans d’innombrables territoires, l’ESS constitue l’ultime rempart contre la désertification des services publics et privés. L’effacement progressif de ces structures menace l’accès aux services de proximité pour des millions de Français, particulièrement les plus vulnérables.

Benoît Hamon souligne que cette économie alternative permet de dénicher « à un kilomètre autour de chez soi » des services vitaux : épiceries solidaires, recycleries, clubs sportifs, établissements culturels, centres dentaires mutualistes ou crèches associatives. La fragilisation de ce maillage territorial risque d’exacerber dramatiquement les inégalités géographiques et sociales, abandonnant certaines zones à un véritable apartheid des services.

Vers une stratégie nationale pour relancer l’ESS ?

Face à cette situation critique, ESS France place ses espoirs dans la future stratégie nationale de l’ESS, initialement programmée pour fin 2025 puis reportée à mars 2026. Selon les dernières informations, cette présentation subirait un nouveau report à juin 2026, alimentant les inquiétudes sur la réactivité des pouvoirs publics.

L’organisation défend des objectifs d’une ambition rare : augmenter les emplois de l’ESS de 20% d’ici trois ans, puis « doubler la part de l’ESS dans l’économie d’ici 2050 ». Pour concrétiser cette vision, elle préconise de réserver certains secteurs d’activité à l’État et à l’ESS, notamment la petite enfance et le grand âge, secteurs stratégiques pour la cohésion nationale.

L’avenir de l’économie sociale et solidaire française se joue donc dans les mois à venir. Avec ses 150.000 structures employant 2,6 millions de salariés (13,7% de l’emploi privé), ce secteur représente un enjeu capital pour la cohésion sociale du pays. Sa capacité à surmonter cette crise sans précédent conditionnera l’accès aux services essentiels pour des millions de Français, particulièrement dans les territoires les plus fragiles.