Des millionnaires affrètent une vétérinaire d’Hawaï pour sauver la baleine Timmy

Une opération de sauvetage inédite est en cours à Wismar, dans la région du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, pour venir en aide à une baleine à bosse nommée Timmy. Ce majestueux mammifère s’est retrouvé en difficulté près de l’île Poel, et son état de santé a mobilisé d’importants moyens de la part des autorités et de bienfaiteurs, dans l’objectif de garantir son rétablissement et sa remise en liberté. Le cas de Timmy attire beaucoup d’attention, et met en lumière les enjeux de la conservation marine.

Ce qui s’est passé et les difficultés

Repérée depuis le 31 mars dans la baie devant l’île Poel, Timmy est une baleine à bosse mâle. Elle présente plusieurs petites blessures, un crochet logé dans sa bouche et un reste de filet coincé entre ses dents, ce qui laisse penser qu’elle a rencontré des problèmes liés à son milieu de vie. Les équipes sur place disent que, malgré ses blessures, la baleine a réagi positivement aux soins prodigués. Le jeudi, elle a même manifesté une volonté de se diriger hors de la baie.

Face à cette situation délicate, de nombreux acteurs se sont organisés pour lancer les secours. En plus des équipements techniques nécessaires au sauvetage, des mesures temporaires comme la pose de serviettes humides sur le corps de Timmy ont été prises pour protéger sa peau. Till Backhaus, ministre de l’Environnement, suit l’évolution des opérations de près, signe de l’attention portée par les autorités locales.

Qui intervient et comment

Pour tenter de maximiser les chances de réussite, des personnalités influentes comme Karin Walter-Mommert et Walter Gunz, multimillionnaires connus pour leur engagement, se sont associés à l’effort. Karin Walter-Mommert, porte-parole auprès de BILD, a insisté sur le fait que « l’argent ne jouera pas de rôle » dans cette opération, montrant la volonté de mobiliser tous les moyens possibles pour le bien-être de Timmy. Les mécènes restent optimistes quant à la remise en liberté de la baleine.

L’expertise du Dr. Jenna Wallace, vétérinaire spécialisée en mammifères marins, a également été demandée. Originaire d’Hawaï, elle est attendue ce vendredi matin pour intervenir de façon décisive. Connue pour ses compétences éprouvées dans le traitement des baleines et des dauphins, elle est décrite comme une professionnelle « énergiquement positive mais prudente », ce qui rassure les équipes sur place. Son arrivée marque une étape importante pour retirer le crochet de la bouche de Timmy et soigner ses blessures.