Cadmium : ce poison dans nos assiettes devient un sujet politique brûlant

Ce n’est plus seulement une alerte scientifique. En avril 2026, le cadmium s’impose comme un dossier explosif : surexposition alimentaire, pression sanitaire et montée au Parlement. Cette fois, le sujet sort de l’ombre. Il était temps.

Une contamination alimentaire désormais documentée

Le constat est désormais clair : une partie de la population française est exposée au cadmium à des niveaux jugés préoccupants. L’Agence nationale de sécurité sanitaire confirme que l’alimentation constitue la principale source d’exposition pour les non-fumeurs, représentant jusqu’à 98 % des apports. Les chiffres sont particulièrement marquants chez les plus jeunes. Selon les données reprises en 2026, 14 % des enfants de 3 à 17 ans dépassent la dose journalière tolérable, et ce chiffre monte jusqu’à 36 % chez les moins de 3 ans. Chez les adultes, une fraction plus faible mais significative reste également concernée. Contrairement à une pollution accidentelle, le cadmium agit de manière diffuse. Il s’accumule dans les sols agricoles, principalement via les engrais phosphatés, puis passe dans les cultures. Résultat : une exposition quotidienne, difficile à éviter, via des aliments courants. Les produits les plus contributeurs ne sont pas marginaux. Pain, produits à base de blé, pommes de terre, légumes ou encore certains produits de la mer figurent parmi les sources identifiées. Cette banalité de l’exposition renforce l’inquiétude sanitaire.

Un toxique reconnu, aux effets bien établis

Le cadmium n’est pas une substance émergente. Il est classé cancérogène avéré pour l’humain par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1993. Mais le risque ne se limite pas à cette classification. Les autorités sanitaires soulignent surtout ses effets chroniques : atteintes rénales, fragilité osseuse, accumulation progressive dans l’organisme. L’exposition prolongée, même à faibles doses, constitue le cœur du problème. La difficulté tient à la nature même du risque. Invisible, sans effet immédiat perceptible, il s’inscrit dans le temps long. C’est précisément ce type de menace qui, historiquement, a conduit à des crises sanitaires majeures lorsque les mesures tardaient à être prises. Dans ce contexte, les recommandations sont sans ambiguïté : il faut agir à la source. Cela implique notamment de réduire la teneur en cadmium des engrais utilisés en agriculture, principal vecteur de contamination des sols.

Une pression politique qui s’accélère

Le tournant récent est politique. Le 21 avril 2026, une question écrite déposée à l’Assemblée nationale relance fortement le sujet. S’appuyant sur les travaux de l’Anses, elle met en avant une surexposition significative et appelle à un encadrement plus strict des engrais phosphatés. Au cœur du débat : la teneur maximale autorisée en cadmium. Les recommandations scientifiques poussent vers un seuil de 20 mg/kg de phosphore, nettement inférieur aux niveaux actuellement tolérés. Ce point cristallise les tensions entre impératifs sanitaires et contraintes économiques du secteur agricole. Le sujet devient donc un test pour l’action publique. D’un côté, des données scientifiques consolidées. De l’autre, des arbitrages réglementaires complexes, impliquant industrie, agriculture et commerce international. Ce qui change en 2026, ce n’est pas la découverte du danger. C’est le fait qu’il soit désormais impossible de dire qu’on ne savait pas.

Sources :

Anses – Synthèse cadmium et exposition alimentaire (2026)

Assemblée nationale – Question écrite publiée le 21 avril 2026

CIRC/IARC – Classification du cadmium (volume 58)