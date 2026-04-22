AXENS, IFPEN et JEPLAN : ces 3 acteurs de l’énergie s’attaquent à la pollution textile

L’industrie textile franchit aujourd’hui un cap décisif dans sa quête de circularité. Le recyclage chimique des déchets textiles vient de prouver sa viabilité industrielle grâce à la validation du procédé révolutionnaire Rewind® PET. Cette technologie, fruit de la collaboration entre AXENS, IFPEN et JEPLAN, a démontré sa capacité à transformer plusieurs dizaines de tonnes de déchets textiles européens post-consommation en monomère BHET, pierre angulaire du polyester recyclé. Au-delà de l’exploit technique, cette réussite redessine les contours d’une industrie textile mondiale confrontée à l’impératif de transformation écologique.

L’expérimentation, menée au cœur de l’unité semi-industrielle de JEPLAN au Japon, révèle l’ampleur du potentiel : une capacité de traitement de 1 000 tonnes annuelles. Les déchets textiles, minutieusement collectés depuis la France, ont été préparés par deux acteurs hexagonaux de référence, Nouvelles Fibres Textile et Mapea. Cette orchestration franco-japonaise illustre parfaitement les dynamiques transnationales indispensables à l’édification des filières circulaires de demain.

Une technologie de rupture pour l’industrie du polyester

La prouesse technique du procédé Rewind® PET réside dans sa capacité à décomposer au niveau moléculaire les déchets de polyéthylène téréphtalate contenus dans les textiles en fin de vie. Cette dépolymérisation chimique génère un monomère recyclé d’une pureté remarquable, directement réintégrable dans les applications textiles les plus sophistiquées. Comme l’explicite AXENS dans ses communications officielles, cette approche révolutionnaire transforme radicalement les perspectives de l’économie circulaire textile.

« La science, l’ingénierie et le savoir-faire opératoire convergent pour attester la performance du procédé Rewind® PET », proclame Quentin Debuisschert, directeur général d’AXENS. Cette validation industrielle confirme non seulement la robustesse de la technologie, mais également sa stabilité opérationnelle et sa reproductibilité à grande échelle. Conçue spécifiquement pour favoriser la circularité du polyester textile, l’innovation s’impose comme un véritable catalyseur de transformation.

L’atout maître de cette percée technologique réside dans son intégration harmonieuse aux infrastructures existantes. Le procédé peut être déployé sur l’ensemble des sites industriels produisant actuellement du polyester textile, permettant une substitution progressive mais déterminée des matières premières fossiles par leurs équivalents recyclés. Cette compatibilité industrielle accélère considérablement les perspectives de déploiement.

Des débouchés stratégiques à forte valeur ajoutée

Le PET recyclé généré par le procédé Rewind® cible avec acuité plusieurs segments névralgiques de l’industrie textile. Le sportswear et l’outdoor, grands consommateurs de polyester technique, constituent des marchés naturels pour cette matière régénérée. L’ameublement, avec ses exigences de durabilité pour tissus, rideaux et housses, représente également un débouché privilégié. Enfin, certaines applications du luxe, intégrant le polyester avec sophistication, complètent ce panorama stratégique.

Cette segmentation répond aux besoins spécifiques d’industries déterminées à réduire leur empreinte environnementale sans transiger sur les performances techniques. Pierre-Franck Chevet, président-directeur général d’IFPEN, précise avec conviction : « Nos travaux ont permis de produire un monomère recyclé de haute pureté, directement réintégrable dans les applications les plus exigeantes. » Cette excellence technique ouvre des perspectives inédites pour une production textile véritablement circulaire, à l’instar des innovations que développent d’autres secteurs industriels engagés dans la transformation durable.

Un enjeu environnemental et économique majeur

L’ampleur du défi environnemental se mesure à l’aune des chiffres vertigineux de l’industrie textile mondiale. Près de 60 % de la production textile repose sur le polyester et autres fibres synthétiques, tandis que moins de 1 % des fibres produites proviennent aujourd’hui d’un véritable recyclage textile-à-textile, selon le Materials Market Report de Textile Exchange. Cette disproportion révèle l’urgence d’une transformation systémique.

Dans ce contexte d’explosion des volumes de déchets textiles et de recyclage textile-à-textile encore embryonnaire, le test semi-industriel apporte une démonstration tangible qu’une production circulaire de polyester peut être rapidement déployée à échelle significative. Cette validation technique intervient opportunément pour les entreprises textiles confrontées aux nouvelles réglementations européennes sur l’économie circulaire et aux attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité. Pour l’avenir de la production, cette percée augure d’une réduction substantielle de la dépendance aux ressources fossiles, tout en créant potentiellement de nouveaux emplois dans les filières de tri, traitement et transformation des déchets textiles.

Perspectives de déploiement et modèle économique

La technologie bénéficie d’un héritage éprouvé dans le recyclage des emballages PET, notamment pour les applications de contact alimentaire, et dispose désormais d’une validation spécifique pour l’univers textile. AXENS détient une licence exclusive mondiale fournie par IFPEN et JEPLAN pour commercialiser cette innovation auprès des industriels souhaitant développer des boucles textiles-à-textiles locales ou régionales, comme le confirme l’annonce officielle.

Cette approche décentralisée répond astucieusement aux enjeux logistiques et économiques du recyclage textile. En permettant un traitement de proximité des déchets textiles, elle diminue drastiquement les coûts de transport et facilite l’émergence d’écosystèmes circulaires territorialisés. Masaki Takao, directeur général de JEPLAN, confirme cette vision territoriale : « Cette technologie peut s’intégrer dans un environnement industriel réel, avec des contraintes et des flux de déchets complexes. » Cette flexibilité d’adaptation constitue un atout majeur pour le déploiement à grande échelle.

Vers une transformation systémique de l’industrie textile

Au-delà de ses performances techniques remarquables, le procédé Rewind® PET s’inscrit dans une stratégie circulaire globale embrassant réduction, réemploi et recyclage. Cette approche holistique répond aux défis systémiques d’une industrie textile classée première industrie polluante mondiale après le secteur pétrolier. L’innovation technique devient ainsi le levier d’une transformation structurelle profonde, similaire aux mutations que connaissent d’autres filières industrielles engagées dans la valorisation des déchets.

L’initiative franco-japonaise illustre également l’importance cruciale des coopérations internationales pour développer les technologies de rupture nécessaires à la transition écologique. Elle préfigure l’émergence de nouvelles chaînes de valeur circulaires, où les déchets d’une région peuvent nourrir la production d’une autre, créant ainsi de nouvelles interdépendances économiques vertueuses. Cette logique de complémentarité territoriale redéfinit les équilibres géoéconomiques traditionnels.

Cette validation industrielle du recyclage chimique textile-à-textile constitue un jalon historique vers la décarbonation de l’industrie textile. Elle offre aux acteurs économiques un levier concret pour réduire leur dépendance aux matières premières fossiles et répondre aux exigences croissantes de traçabilité et de circularité. Pour les dirigeants et responsables RSE, cette technologie représente une opportunité stratégique d’anticiper les évolutions réglementaires et de différencier leur offre sur un marché de plus en plus sensible aux enjeux environnementaux. L’avenir de la production textile s’écrit désormais dans cette logique circulaire, promesse d’un secteur réconcilié avec les impératifs planétaires.