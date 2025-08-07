Canon s’associe à Nature Seychelles pour sauver les récifs coralliens

Une alliance inédite entre un géant de l’imagerie et des biologistes marins va donner naissance à un laboratoire de reproduction corallienne. Objectif : redonner un avenir aux récifs de l’océan Indien, menacés par le changement climatique.

Une technologie d’imagerie pour comprendre la reproduction des coraux

Canon, Nature Seychelles et le Coral Spawning Lab (CSL) lancent ensemble le premier laboratoire de reproduction des coraux de la région. Ce centre, intégré à l’installation ARC (Assisted Recovery of Corals) déjà en place, vise à mieux comprendre le cycle de reproduction des coraux pour accélérer leur régénération.

Le rôle de Canon ? Fournir des technologies d’imagerie de pointe (caméras, microscopes, outils de photogrammétrie) pour documenter avec une précision inédite le processus de frai (la libération simultanée des gamètes par les coraux). Ces images et vidéos seront utilisées à la fois pour la recherche scientifique, mais aussi pour l’éducation et la sensibilisation, grâce à leur mise en open source. « Nous espérons partager la beauté et la fragilité des récifs coralliens avec le monde entier », explique Jamie Craggs, biologiste marin et cofondateur de CSL.

Jusqu’ici, la restauration des récifs aux Seychelles reposait principalement sur la coraliculture, une technique de clonage de fragments de corail. Efficace à court terme, elle crée toutefois des récifs génétiquement identiques, donc peu résistants aux hausses de température ou au blanchiment corallien.

Avec ce nouveau laboratoire, l’approche change radicalement : il s’agit de favoriser la diversité génétique, en reproduisant les coraux de manière sexuée en aquarium. Résultat : une banque génétique d’individus plus robustes, mieux armés pour faire face aux dérèglements climatiques. « L’évolution prospère grâce à la diversité », rappelle Dr Nirmal Shah, président de Nature Seychelles. « Créer des récifs résilients demande plus qu’un simple clonage. »

Une première dans l’océan Indien… et une vitrine pour Canon

C’est la première fois qu’un tel projet voit le jour dans l’ouest de l’océan Indien. Canon y trouve aussi l’occasion de démontrer l’utilité de ses technologies dans la conservation de la biodiversité, et pas uniquement dans la photographie grand public. « Ce partenariat illustre notre engagement en faveur d’un avenir durable pour les îles menacées par le changement climatique », déclare Peter Bragg, directeur Développement Durable chez Canon EMEA.

CSL formera les équipes locales à l’utilisation de l’installation, et les données collectées pourront servir aux scientifiques du monde entier. L’idée est de bâtir un modèle reproductible, applicable dans d’autres zones coralliennes fragiles.

Aux Seychelles, les récifs coralliens ne sont pas qu’un décor sous-marin. Ils protègent les côtes contre l’érosion, nourrissent les populations via la pêche, attirent les touristes et maintiennent un équilibre biologique vital. « Les récifs sont le socle de notre économie, de notre environnement et de notre mode de vie », insiste Dr Shah. « Ce partenariat vise à protéger bien plus que des coraux : il s’agit de sauvegarder l’avenir des Seychelles. »