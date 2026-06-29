Canicule : les entreprises sommées d’agir face aux attentes des salariés

Face à la multiplication des épisodes de canicule, la protection des salariés n’est plus seulement une obligation réglementaire : elle devient un enjeu majeur de responsabilité sociétale des entreprises. Un sondage publié ce 29 juin 2026 par OberA montre que les Français attendent désormais des mesures concrètes et immédiates pour préserver leur santé au travail, bien avant d’éventuelles sanctions.

Les fortes chaleurs imposent une nouvelle responsabilité aux entreprises

Le nouvel épisode de canicule qui touche une grande partie de la France confirme une tendance désormais bien installée : les vagues de chaleur ne constituent plus un phénomène exceptionnel mais un risque durable pour la santé au travail. Cette évolution oblige les entreprises à repenser leur organisation bien au-delà du simple respect de la réglementation.

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code du travail en juillet 2025, les employeurs doivent anticiper les épisodes de chaleur intense, évaluer les risques et mettre en œuvre des mesures adaptées dès les niveaux de vigilance jaune, orange ou rouge de Météo-France. Il s’agit de limiter les accidents, prévenir les coups de chaleur et protéger les salariés les plus exposés. Les adaptations peuvent concerner les horaires, les pauses, l’organisation des tâches, les équipements ou encore les conditions d’accès à l’eau potable fraîche.

Cette évolution réglementaire s’inscrit dans une transformation plus profonde des politiques de RSE. Le changement climatique modifie progressivement les conditions d’exercice de nombreux métiers, notamment dans le BTP, l’industrie, la logistique ou encore les espaces verts. Désormais, la prévention des risques climatiques fait pleinement partie des responsabilités sociales de l’entreprise.

Canicule : les salariés attendent des mesures concrètes de leur manager

Le sondage réalisé par OberA auprès de 3.216 actifs met en évidence une attente particulièrement forte des salariés vis-à-vis de leur employeur. L’étude montre que 79% des répondants se déclarent prêts à intervenir pour obtenir des améliorations de leurs conditions de travail lorsque les épisodes de fortes chaleurs se répètent.

Loin de réclamer d’abord des sanctions, les Français privilégient des solutions immédiatement applicables. Ainsi, 25% souhaitent que les entreprises soient contraintes de mettre rapidement en place des mesures correctives lorsque leurs obligations ne sont pas respectées, contre 17% qui privilégient une sanction financière et 13% un contrôle de l’Inspection du travail.

Cette hiérarchie des attentes traduit une évolution importante. Les salariés ne demandent plus uniquement que la loi soit appliquée ; ils souhaitent que leur employeur anticipe les risques et adapte concrètement l’organisation du travail. Dans une logique de responsabilité sociétale, la prévention apparaît désormais plus importante que la sanction.

Le rôle du management de proximité ressort également avec force. Lorsqu’ils estiment que leur santé est menacée par la chaleur, 29% des salariés indiquent qu’ils s’adresseraient d’abord à leur manager direct, loin devant les ressources humaines, le CSE ou la médecine du travail. Cette donnée souligne combien les encadrants deviennent les premiers acteurs opérationnels de la prévention des risques climatiques.

Pour les salariés, en temps de canicule, le risque provient surtout de l’absence de mesures de prévention

Contrairement à une idée reçue, les actifs interrogés ne considèrent pas le droit de retrait comme un outil destiné à faire pression sur leur employeur dès les premiers signes d’inconfort. Le sondage d’OberA montre au contraire qu’il est perçu comme une solution exceptionnelle, justifiée uniquement lorsque la santé est réellement menacée.

Ainsi, 31% des répondants estiment qu’un salarié devrait pouvoir cesser son activité dès l’apparition de symptômes tels qu’un malaise, des vertiges, des nausées, une confusion ou un état d’épuisement. Les manquements de l’employeur arrivent ensuite parmi les principales situations jugées inacceptables : 15% citent l’absence d’eau fraîche, 14% un poste exposé au soleil sans protection et 12% le refus d’adapter les horaires ou les tâches. À eux seuls, ces trois critères représentent 41% des réponses, preuve que les salariés associent désormais le risque à l’absence de mesures de prévention autant qu’à la température elle-même.

Ces résultats rejoignent l’évolution récente du cadre réglementaire. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux épisodes de chaleur intense, le Code du travail impose aux employeurs d’intégrer ce risque dans leur évaluation des dangers professionnels. Il ne fixe toutefois aucune température maximale au-delà de laquelle le travail devrait automatiquement être interrompu. La responsabilité de l’employeur consiste avant tout à apprécier les risques, à prendre les mesures adaptées et à garantir la sécurité de ses salariés.

Les épisodes caniculaires s’inscrivent désormais dans une logique permanente de prévention

Cette évolution marque un changement de paradigme. Pendant longtemps, les épisodes caniculaires relevaient essentiellement de la gestion de crise. Ils s’inscrivent désormais dans une logique permanente de prévention, comparable à celle appliquée aux autres risques professionnels. Pour les directions des ressources humaines comme pour les responsables RSE, la question n’est donc plus de savoir si une vague de chaleur surviendra, mais comment l’entreprise s’y prépare.

Le comportement attendu des salariés confirme cette logique. Lorsqu’ils sont confrontés à une chaleur excessive, 21% privilégient une réponse immédiate, comme demander de l’eau fraîche, une pause supplémentaire, un changement de poste ou une adaptation des horaires. 18% choisiraient d’abord de signaler oralement le problème à leur supérieur hiérarchique, tandis que 13 % adresseraient une demande écrite à leur manager ou aux ressources humaines. Seuls 10% envisagent d’exercer directement leur droit de retrait.

Les fortes chaleurs deviennent un véritable enjeu de RSE

Au-delà du respect des obligations légales, les fortes chaleurs interrogent désormais la capacité des entreprises à protéger durablement leur capital humain. Cette problématique s’inscrit pleinement dans les politiques de responsabilité sociétale, qui accordent une place croissante à la qualité de vie et aux conditions de travail.

L’étude révèle d’ailleurs que 79% des salariés seraient prêts à intervenir pour obtenir des investissements permettant d’améliorer leur environnement de travail, qu’il s’agisse de ventilation, de rafraîchissement des locaux, d’aménagement des postes ou de travaux plus importants. Une telle proportion illustre l’émergence d’une attente forte envers les employeurs, qui dépasse largement le simple respect des obligations réglementaires.

Le rôle du management apparaît tout aussi déterminant. En cas de situation jugée dangereuse, 29% des salariés se tourneraient en priorité vers leur responsable direct. À l’inverse, les acteurs spécialisés de la prévention restent peu identifiés : seuls 5% solliciteraient en premier lieu le médecin du travail et 4% l’Inspection du travail ou le référent santé-sécurité. Cette méconnaissance souligne l’importance de renforcer l’information des équipes et la formation des managers, qui deviennent les premiers relais de la prévention sur le terrain.

Pour les entreprises, l’enjeu est également économique. Les épisodes de chaleur peuvent entraîner une baisse de la productivité, une hausse des accidents du travail, un absentéisme accru ou encore une dégradation du climat social. Investir dans des solutions de rafraîchissement, améliorer la ventilation des bâtiments, adapter les horaires ou repenser certains processus industriels ne relève donc plus seulement d’une démarche sociale ; il s’agit aussi d’une stratégie de résilience face aux conséquences du changement climatique.

Les secteurs les plus exposés, comme le bâtiment, les travaux publics, la logistique, l’industrie ou encore l’agriculture, sont évidemment concernés en première ligne. Toutefois, la multiplication des journées de fortes chaleurs touche désormais également les bureaux, les commerces, les établissements de santé ou les collectivités, obligeant l’ensemble des organisations à revoir leurs dispositifs de prévention.

Canicule : vers une nouvelle culture de prévention en entreprise

Les résultats du sondage montrent enfin que les Français attendent davantage d’anticipation que de sanctions. Lorsqu’une entreprise ne respecte pas ses obligations en période de fortes chaleurs, 25% des répondants souhaitent d’abord qu’elle soit contrainte de mettre immédiatement en œuvre des mesures correctives. Les sanctions financières (17%) et les contrôles de l’Inspection du travail (13%) arrivent seulement ensuite. À l’inverse, seuls 6% des participants jugent qu’un simple rappel à l’ordre serait suffisant.

Cette hiérarchie des réponses traduit une évolution profonde des attentes sociétales. Les salariés ne demandent plus uniquement que leur employeur respecte les textes. Ils souhaitent que celui-ci démontre sa capacité à prévenir les risques, à dialoguer avec les équipes et à adapter rapidement l’organisation du travail lorsque les conditions climatiques l’exigent.

Le message adressé aux entreprises est donc particulièrement clair. À mesure que les épisodes de canicule deviennent plus fréquents et plus intenses, la prévention ne pourra plus être considérée comme une réponse ponctuelle aux alertes météorologiques. Elle tend à devenir un élément structurant de la politique de ressources humaines, du management de proximité et de la stratégie RSE, au même titre que la santé au travail, la qualité de vie des salariés ou la transition climatique.