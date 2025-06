Canicule : la température de la mer Méditerranée inquiète les spécialistes

La Méditerranée se réchauffe à une vitesse qui inquiète, tant pour la faune marine que pour les humains vivant sur ses rives. Ce phénomène, lié aux changements climatiques globaux, engendre de nombreuses modifications sur le plan écologique et météorologique, affectant directement la vie marine et le climat local.

Une montée des températures jamais vue

Le 22 juin 2025, les releveurs de température de la Méditerranée occidentale ont constaté une hausse impressionnante de 5°C par rapport à l’année précédente, d’après les données de Copernicus. La tendance se confirme avec une température médiane quotidienne qui a atteint 28,90°C le 15 août 2024. Dans les villes côtières, Sète et le Grau-du-Roi ont remarqué des températures de surface de 27°C, pendant que Port Barcarès et Port-la-Nouvelle enregistraient 25°C. De même, on comptabilisait 25°C près de Marseille, 26°C du côté de Menton et jusqu’à 27°C au large de la Corse. Il faut noter que la Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale, un phénomène lié au réchauffement climatique.

Cette situation a provoqué une véritable « canicule marine », c’est-à-dire une période où la température de la mer reste supérieure à la moyenne pendant au moins une semaine. Depuis 1982, le nombre de vagues de chaleur marines a doublé et leur force ne cesse de croître.

Des effets dévastateurs sur la vie marine

Les répercussions de ce réchauffement sur les espèces du bassin méditerranéen suscitent de vives inquiétudes, contribuant à un véritable désastre écologique. Même si la Méditerranée ne couvre qu’environ 1% des océans mondiaux, elle abrite près de 10% des espèces sur Terre. Les organismes ancrés comme les gorgones rouges, les éponges, les coraux et les herbiers se montrent particulièrement vulnérables. Jean-Marc Groul, directeur du Seaquarium du Grau-du-Roi, explique : « Les principales espèces touchées sont celles qui s’attachent aux fonds et qui ne peuvent plus supporter ces températures. » Par ailleurs, la canicule marine entraîne une salinisation renforcée (c’est-à-dire une concentration en sel plus élevée) et modifie les courants marins.

Les plus petits organismes, comme les planctons, subissent aussi ces variations de température. En 2022, une canicule marine historique a provoqué la disparition de 80% des gorgones rouges jusqu’à environ -30 mètres. Parallèlement, environ 1000 espèces exotiques – incluant le mérou, le barracuda et le crabe bleu – ont fait leur apparition dans ces eaux réchauffées, remplaçant progressivement des espèces endémiques en péril.

Des risques pour les populations vivant au bord de l’eau

Quant aux répercussions sur le temps qu’il fait, elles restent débattues. Toutefois, Météo Languedoc Roussillon indique qu’une évaporation plus intense peut provoquer des pluies violentes lors d’orages. En France métropolitaine, certaines régions ont connu des températures locales dépassant les 40°C durant ces épisodes de chaleur.

La situation actuelle demande une attention soutenue pour protéger non seulement l’écosystème unique de la Méditerranée, mais aussi pour anticiper ses conséquences sur les populations côtières. Le suivi régulier assuré par des organismes comme Copernicus ou l’Office français de la biodiversité (qui nous aide à mieux appréhender ce phénomène) est indispensable pour affiner notre compréhension.

Cette crise environnementale nous invite à repenser nos pratiques pour préserver un milieu si particulier et à préparer nos sociétés aux défis climatiques à venir.