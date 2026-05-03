Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais ce déchet qu’ils jettent à la poubelle grise va désormais dans la jaune : les centres de tri confirment

Les amateurs de café en capsule vont être contents : une avancée importante change la donne pour ces déchets. Depuis le 1er janvier 2026, les capsules de café en aluminium, qui posaient longtemps problème pour le recyclage, peuvent maintenant être déposées dans le bac jaune partout en France, confirme Le Journal des Femmes. Cette évolution pourrait modifier les habitudes de nombreux consommateurs tout en allégeant l’empreinte environnementale.

Un vrai changement pour le tri

Le tri fait partie du quotidien en France depuis des années. Verre, papier, carton et certains plastiques sont des flux bien connus, portés par des consignes claires et des réseaux de collecte adaptés. Mais certains petits objets, comme les capsules de café, restaient en dehors de cette logique à cause de leur taille et de leur composition.

Les anciennes limites techniques des centres de tri empêchaient un recyclage efficace des petits objets. Résultat : beaucoup de consommateurs finissaient par jeter ces capsules avec les ordures ménagères, malgré leur potentiel de recyclage. L’utilisation des capsules en aluminium était devenue presque automatique, ce qui aggravait la situation.

Capsules en aluminium : un vrai tournant

Un changement notable concerne désormais les capsules de café en aluminium, désormais recyclables en France. C’est devenu simple : il n’est plus nécessaire de rincer la capsule ni d’en retirer le marc de café. Le geste de tri est accessible à tous, sans complication. L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (ARCA) confirme que les centres de tri sont équipés pour séparer l’aluminium des autres composants.

Cette consigne s’applique à toutes les capsules de café en aluminium. En revanche, les capsules en plastique ou compostables suivent des règles de tri différentes, qui varient selon les communes.

Des centres de tri modernisés

L’efficacité de cette nouvelle règle repose sur la modernisation des centres de tri. Aujourd’hui, 80 sites sont opérationnels sur le territoire français, avec 10 autres programmés en 2026. Cette montée en capacité facilitera le recyclage sur l’ensemble du pays. Les consommateurs sont invités à déposer leurs capsules directement dans le bac jaune, en vrac et refroidies.

Léo Escourrou, gestionnaire de l’ARCA, insiste sur l’importance de la sensibilisation : « la sensibilisation reste un élément clé. Désormais, un seul mot d’ordre : le bac jaune est LA solution pour trier ses capsules de café ». Le soutien d’acteurs comme Citeo et le Programme Projet Métal a aussi été déterminant pour aboutir à ce changement, soulignant l’importance de la sensibilisation des citoyens.