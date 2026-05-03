Loi AGEC, règlement PPWR, refonte B Corp : les trois échéances réglementaires qui redéfinissent l’impression responsable en 2026

Loi AGEC 2026 : Où en est-on ?

La loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire fixe l’objectif d’une réduction de 20 % des emballages en plastique à usage unique d’ici fin 2025, dont la moitié par réemploi. Depuis janvier 2025 , les emballages industriels et commerciaux doivent aussi respecter la notion de Responsabilité Élargie du Producteur (REP), qui s’applique aux imprimeurs produisant des supports avec emballages.

Sur les produits de grande consommation, l’affichage environnemental, notamment en matière de recyclabilité, origine des matériaux et empreinte carbone, devient obligatoire. À l’inverse, les allégations non vérifiables comme « éco-friendly » ou « green » sont interdites.

Tout cela signifie que pour les acheteurs de produits imprimés, le papier FSC ou recyclé n’est plus suffisant. Ils doivent documenter toute la chaîne de production, des encres au vernis jusqu’à l’emballage de livraison et au transport.

PPWR : le 12 août 2026, tout change

Le 12 août 2026 marque l’entrée en vigueur du règlement PPWR dans l’Union Européenne. Ses nouvelles exigences : recyclabilité obligatoire des emballages, taux de vide maximal (de 50 % pour l’e-commerce), étiquetage des matériaux standardisé et interdiction progressive du suremballage.

En outre, à partir du 1er juillet 2026, le reporting sur les emballages de transport et industriels deviendra obligatoire en France.

Ces nouvelles normes ont un impact direct sur le print, notamment les brochures, flyers et supports imprimés envoyés par la poste quand ils sont emballés. Les emballages des produits print doivent s’y conformer. Ces réglementations arrivent dans un contexte où les emballages durables représentent déjà 36 % du budget RSE des industriels.

B Corp 2026 : une certification plus exigeante

Depuis avril 2025, la certification B Corp ne repose plus sur un système de points, mais sur 7 thèmes obligatoires : gouvernance, collaborateurs, communauté, environnement et clients. La re-certification en accord avec ces nouveaux standards a commencé en janvier 2026, et les nouvelles certifications seront effectives en mars 2026.

HelloPrint est déjà certifiée B Corp : affichant depuis 2023 l’empreinte CO2 sur 80 % de ses produits, elle propose du papier FSC comme matériau standard et a intégré la compensation carbone lors de la commande. Avec son réseau de plus de 300 imprimeurs partenaires dans 31 pays, elle s’appuie sur une production locale permettant de réduire les émissions de transport.

Pour les responsables RSE, faire appel à un prestataire proposant des solutions d’impression éco-responsable et certifié B Corp simplifie le reporting : la documentation de conformité existe déjà, et les différents critères sont audités par un tiers indépendant.

Guide pratique : checklist impression responsable

Voici les critères à favoriser pour une impression responsable :

Papier : FSC Mix ou FSC Recycled, avec un grammage adapté à l’usage (en évitant le surépaississement)

Encres : végétale ou à base d’eau. Éviter d’utiliser des encres UV sur des supports qui seront ensuite recyclés.

Vernis : à base d’eau (dispersions aqueuses). Attention : l’utilisation de vernis UV et de laminage plastique rend le papier non recyclable.

Emballage de livraison : carton recyclé, calage papier et absence de plastique.

Transport : privilégier une production locale (les plateformes comme HelloPrint permettent de choisir automatiquement un imprimeur proche).

Documentation : exiger un certificat FSC, une fiche de données de sécurité des encres et le bilan carbone du produit.

Entre la loi AGEC, la PPWR et la refonte de la certification B Corp, 2026 est l’année où l’impression responsable n’est plus un engagement volontaire, mais une obligation réglementaire. Dès lors, commander des produits imprimés sans avoir préalablement vérifié la chaîne de conformité pose des risques juridiques et réputationnels pour les entreprises. D’un choix, le print responsable est devenu un standard.