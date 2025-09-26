Camps toxiques, terrains pollués : ce que subissent en silence les gens du voyage

Les gens du voyage, souvent mis à l’écart, se trouvent aujourd’hui devant une nouvelle injustice en France. Une étude récente publiée dans Nature Cities montre que ces populations vivent dans des conditions de plus en plus précaires, avec des nuisances environnementales qui viennent encore compliquer leur quotidien. Ce constat met en lumière une problématique sociale majeure qui interpelle aussi bien le grand public que les responsables politiques.

Une communauté en situation vulnérable

En France, on recense environ 300 000 personnes sous l’appellation de gens du voyage. À l’échelle européenne, ce chiffre se situe entre 10 et 12 millions de personnes. Ces communautés, pour la plupart sans domicile fixe et souvent itinérantes, se démarquent nettement des populations sédentaires. Pourtant, ce mode de vie expose ces personnes à des discriminations variées : sociales, sanitaires et environnementales. On note notamment chez elles une espérance de vie plus courte et un accès réduit aux soins médicaux.

Les recherches commencent à peine à détailler ces réalités complexes. Par exemple, en France, le chercheur William Acke a montré que les gens du voyage sont plus exposés aux nuisances liées à l’environnement. Cette situation se complique du fait de leur installation dans des secteurs déjà affectés par différents types de pollution.

Des implantations problématiques

L’étude publiée dans Nature Cities se concentre sur les 1 500 aires d’accueil actives en France. Ces aires, destinées à héberger temporairement les gens du voyage, se trouvent souvent dans des zones où les nuisances sont déjà bien présentes, comme les déchetteries, les autoroutes ou encore les sites Seveso. Dans ces communes, les aires d’accueil se situent dans les zones les plus touchées par la pollution, voire pire que dans certains quartiers populaires déjà mal lotis sur le plan environnemental.

Ces résultats constituent la première preuve statistique d’une injustice environnementale spécifique à cette population. L’étude démontre clairement que l’implantation des aires d’accueil n’est pas le fruit du hasard, mais bien liée à la proximité de sources de pollution majeures.

Les chercheurs à l’origine de l’étude

L’enquête est pilotée par Léa Tardieu, chercheuse en économie de l’environnement rattachée au laboratoire TETIS d’INRAE ainsi qu’au CIRED. Son travail permet de mettre en lumière ces inégalités jusque-là passées inaperçues ou sous-estimées dans le débat public.

Les résultats pointent vers un besoin urgent d’une prise de conscience collective et d’une action politique pour changer la situation. Il semble indispensable de mettre en place des mesures pour améliorer la qualité de vie des gens du voyage et leur garantir le droit de vivre dans un environnement sain.