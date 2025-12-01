CAC 40 : ces milliards de trésorerie qui freinent la transition écologique

Pourtant, selon un rapport publié le 27 novembre 2025 par Reclaim Finance et WWF France, la majorité des sociétés du CAC 40 en fait un usage détaché de toute logique environnementale, malgré les engagements affichés en matière de responsabilité sociétale.

Des réserves colossales ignorées dans les stratégies climat

La trésorerie cumulée des entreprises françaises atteint des sommets inédits : environ 1000 milliards d’euros, dont plus de 160 milliards sont détenus par vingt géants du CAC 40, d’après les données compilées dans le rapport. Cette manne pourrait constituer un levier stratégique de premier ordre. Pourtant, elle reste orientée vers des instruments de gestion classiques, sans intégration de critères environnementaux, contrairement aux politiques d’achat ou de production déjà soumises à des exigences ESG.

Ces liquidités, placées principalement dans des comptes bancaires ou des fonds monétaires, alimentent en réalité le système financier traditionnel. Elles offrent ainsi aux banques des ressources abondantes, stables et peu coûteuses. Dans les faits, ces fonds soutiennent, indirectement mais massivement, les financements accordés par les banques à des secteurs néfastes pour le climat, comme l’industrie fossile ou l’agro-industrie intensive.

Une incohérence persistante dans les politiques RSE

Le rapport pointe une dissonance structurelle entre les ambitions climatiques affichées et la réalité des flux financiers. Si les entreprises du CAC 40 communiquent largement sur leurs efforts en matière de décarbonation ou de chaîne d’approvisionnement responsable, la question de la trésorerie demeure absente de la plupart des bilans extra-financiers. Sur les vingt entreprises étudiées, seules quatre, L’Oréal, Kering, Saint-Gobain et Publicis, mentionnent partiellement la prise en compte de critères responsables dans la gestion de leur trésorerie. Les autres se contentent de critères de sécurité ou de liquidité.

Ce décalage manifeste entre les discours publics des entreprises du CAC 40 et la réalité de leur gestion financière fragilise la cohérence de leurs engagements en matière de responsabilité sociétale, souligne le document. Le constat est sans appel : en laissant leurs fonds circuler sans condition environnementale, ces entreprises manquent une opportunité d’action directe. Selon les auteurs, « par leur trésorerie, les entreprises disposent d’un levier immédiat pour financer la transition nature/climat », levier encore largement inemployé.

Des impacts climatiques aggravés par l’inaction

Ce défaut d’intégration environnementale n’est pas neutre. Les banques, principales destinataires de ces liquidités, continuent d’allouer une partie de leurs financements à des activités à fort impact environnemental, telles que les forages pétroliers, la déforestation ou les infrastructures carbonées. En l’absence de critères environnementaux dans la gestion de leur trésorerie, les entreprises y contribuent indirectement, en permettant à leurs fonds d’alimenter ces secteurs.

Le rapport souligne la responsabilité implicite des grandes entreprises, qui confient leur trésorerie à des acteurs financiers aux pratiques incompatibles avec les objectifs climat. Cette incohérence menace de délégitimer les efforts environnementaux affichés dans d’autres champs d’activité. Le paradoxe est d’autant plus criant que des outils d’investissement vert existent, mais sont rarement mobilisés par les départements de trésorerie, souvent cloisonnés des directions RSE.

Réorienter la trésorerie : un geste concret et immédiat

Pour inverser cette tendance, Reclaim Finance et WWF France formulent des recommandations précises. D’abord, étendre les critères ESG à la sélection des partenaires financiers, qu’il s’agisse de banques, d’assureurs ou de gestionnaires d’actifs. Ensuite, rendre publique la politique de placement des liquidités, sur le même modèle que les engagements climatiques ou les rapports RSE.

Le rapport appelle également les entreprises à engager un dialogue avec leurs partenaires bancaires, en conditionnant leurs relations à des critères environnementaux stricts. Selon les ONG, cette pression sur les intermédiaires financiers pourrait enclencher une transformation systémique du secteur. Elles considèrent que la trésorerie doit devenir un pilier stratégique de la transition écologique, au même titre que l’investissement industriel ou la gouvernance climat.