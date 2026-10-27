Bouge Ton Coq : appel à candidatures pour de nouvelles épiceries participatives

Dans un contexte où 62% des communes françaises ne disposent plus d’aucun commerce de proximité, l’association Bouge Ton Coq intensifie son action en faveur de la revitalisation des territoires ruraux. Le 26 octobre 2026, elle a lancé un nouvel appel à candidatures destiné à accompagner trente communes dans l’ouverture d’épiceries participatives cet hiver. Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un mouvement citoyen en pleine expansion, qui compte déjà 250 épiceries accompagnées à travers l’Hexagone.

Selon une étude récente de la Banque des Territoires, la désertification commerciale constitue l’une des préoccupations majeures des élus ruraux. Face à cette problématique, le modèle participatif porté par Bouge Ton Coq apparaît comme une réponse innovante, conjuguant viabilité économique et création de lien social.

Un modèle économique fondé sur l’engagement citoyen

Le principe des épiceries participatives repose sur une organisation collective inédite : chaque habitant adhérent consacre deux heures mensuelles au fonctionnement de la boutique. Cette contribution citoyenne permet d’éviter les charges salariales et de proposer des produits à prix coûtant, rendant accessible une alimentation de qualité aux populations rurales. Florence Nuninger-Parizot, responsable de l’Épi des Loups et maire de Boussières en Bourgogne-Franche-Comté, témoigne : « Depuis 2023, notre épicerie participative répond à trois besoins essentiels : accéder à une alimentation de qualité, soutenir les producteurs locaux et préserver le pouvoir d’achat des habitants. Mais elle est devenue bien plus qu’un commerce. »

Les chiffres attestent de la solidité de ce modèle : 90% des épiceries accompagnées par Bouge Ton Coq demeurent actives trois ans après leur ouverture, un taux de pérennité remarquable dans le secteur du commerce de proximité. Ces structures mobilisent en moyenne 75 foyers adhérents et collaborent avec une vingtaine de producteurs locaux, générant ainsi des retombées économiques substantielles pour les territoires. Le réseau national réinjecte annuellement 6 millions d’euros dans l’économie rurale, démontrant l’impact tangible de cette démarche sur le développement local.

Une dynamique portée par les collectivités territoriales

L’engouement pour les épiceries participatives connaît une accélération notable depuis les dernières élections municipales. Bouge Ton Coq a enregistré une hausse de plus de 50% des prises de contact en un an, révélant l’intérêt croissant des édiles pour cette solution de revitalisation. Les maires y voient désormais un axe stratégique de leur mandat, capable de répondre simultanément aux enjeux d’attractivité territoriale et de cohésion sociale.

Alix Vaz, directrice du déploiement des opérations de Bouge Ton Coq, souligne cette dimension : « Lorsqu’un village se lance dans la création d’une épicerie participative, ce n’est jamais seulement pour rouvrir un commerce. Les habitants cherchent aussi à recréer un lieu de vie, d’échanges et d’entraide. »

Un accompagnement méthodologique complet

L’association ne se contente pas d’encourager les initiatives locales : elle propose un dispositif d’accompagnement structuré, couvrant l’ensemble du cycle de vie d’un projet. De la phase de diagnostic initial jusqu’au suivi post-ouverture, Bouge Ton Coq intervient sur la mobilisation citoyenne, l’animation territoriale, la structuration juridique, l’élaboration du modèle économique, la formation des bénévoles et la mise en place d’une gouvernance participative.

Les projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à candidatures bénéficieront également d’une aide financière de 1 300 euros, destinée à financer les investissements de lancement : acquisition d’un logiciel de gestion, supports de communication, matériel commercial, premiers achats de marchandises et aménagements du local.

Modalités de candidature et critères de sélection

Pour prétendre à cet accompagnement, les communes rurales doivent constituer un dossier démontrant l’existence d’une dynamique collective locale. Le projet doit émaner d’un groupe d’habitants mobilisés, soutenus par leur municipalité, et s’inscrire dans une démarche de circuits courts et d’économie sociale et solidaire. L’association privilégie les territoires confrontés à une carence commerciale avérée, où l’ouverture d’une épicerie participative répond à un besoin identifié.

Avec cet appel à candidatures, Bouge Ton Coq ambitionne de franchir un nouveau cap dans son développement, visant à terme l’accompagnement de 300 communes. Cette montée en puissance interroge néanmoins sur la capacité de l’association à maintenir la qualité de son accompagnement tout en élargissant son périmètre d’intervention. La réussite de cette nouvelle vague de projets constituera un test décisif pour la pérennité et l’essaimage d’un modèle qui, s’il confirme son potentiel, pourrait inspirer d’autres formes de services participatifs en milieu rural.