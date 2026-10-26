Ni carton ni plastique : la vraie poubelle pour votre boîte d’œufs surprend même les plus écolos, les agents de tri confirment

Dans la plupart des cas, les boîtes d’œufs en carton peuvent rejoindre le tas de compost, à condition de choisir le bon modèle et de respecter quelques étapes de préparation, explique L’Internaute.

Ces emballages sont généralement fabriqués à partir de fibres de papier recyclé, une matière d’origine végétale qui se décompose sans difficulté. Dans un composteur, le carton joue le rôle de matière brune, sèche et riche en carbone, à l’image des feuilles mortes, des brindilles ou des cartons bruns.

Il vient équilibrer les matières vertes et humides comme les épluchures, riches en azote. Sa texture alvéolée limite l’excès d’humidité et aère le tas, un atout précieux après plusieurs jours de déchets de cuisine très humides, quand le compost devient compact ou dégage une odeur.

Toutes les boîtes ne se valent pas pour autant. Les modèles en carton brut, peu imprimés et non plastifiés se décomposent facilement. À l’inverse, les boîtes très colorées, brillantes ou pelliculées, avec une matière lisse et difficile à déchirer, doivent être écartées.

Même chose pour les emballages en plastique ou en polystyrène : ils ne se compostent pas et risquent de se fragmenter en petits déchets indésirables, auquel cas direction le bac de tri, selon les consignes locales. Une règle simple permet de trancher : si la boîte ressemble à du carton gris ou brun et se déchire facilement sans revêtement brillant, elle peut aller au compost.

La préparation compte autant que le choix de la boîte. Le geste principal consiste à déchirer les boîtes en petits morceaux : une boîte entière met beaucoup plus de temps à disparaître, surtout sèche et compacte. En fragments, le carton se mélange mieux aux autres matières et devient plus accessible aux micro-organismes.

Mieux vaut répartir ces morceaux en couches fines entre les déchets de cuisine, les feuilles mortes ou les petits déchets végétaux, plutôt que de les jeter en gros paquet au même endroit, pour éviter un bloc sec qui se décompose mal.

Si le compost est trop sec, un peu d’humidité sur les morceaux de carton aide ; s’il est trop humide, ces mêmes morceaux absorbent l’excès d’eau.

L’équilibre reste la règle. Les boîtes d’œufs doivent rester un complément, pas l’ingrédient principal : trop de carton d’un coup ralentit la décomposition, tandis qu’un tas composé uniquement d’épluchures devient trop humide et malodorant. La méthode conseillée consiste à alterner matières sèches et matières fraîches.

Les coquilles d’œufs peuvent elles aussi être compostées, mais elles se décomposent lentement ; les écraser avant de les ajouter accélère le processus. Le marc de café trouve également sa place, en quantité raisonnable et bien mélangé au reste.

Deux erreurs reviennent le plus souvent : jeter les boîtes entières, qui se tassent et restent visibles longtemps, ou en ajouter en trop grande quantité, comme si le compost servait de poubelle à carton. Les cartons souillés par des colles, des plastiques ou des encres trop présentes sont également à écarter, puisque le compost est destiné à retourner au sol.

Un tas jamais brassé finit par se compacter : un brassage régulier accélère la transformation et limite les mauvaises odeurs. Les boîtes d’œufs aident à structurer le compost, mais elles ne remplacent pas cet entretien.

Un godet à semis avant de finir au compost

Avant de passer au compost, une boîte d’œufs peut d’abord servir de godet pour les semis. Chaque alvéole reçoit du terreau, une graine et quelques gouttes d’eau. Lorsque le jeune plant est prêt, l’alvéole peut parfois être découpée et plantée directement en terre, si le carton est brut et se dégrade facilement. D’autres usages existent aussi, comme trier de petites graines ou protéger des objets fragiles.

L’ADEME rappelle que « le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas », en encourageant les emballages réutilisables. Réemploi et compostage ne s’opposent d’ailleurs pas : une boîte peut d’abord servir plusieurs fois avant de rejoindre, une fois abîmée, le tas de compost.

L’ensemble de ces gestes, tri des épluchures, limitation du gaspillage, surveillance de l’humidité du compost, compte davantage qu’une astuce isolée pour réussir son compost au jardin.