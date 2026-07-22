RETIF récompensé par EcoVadis pour ses engagements en matière de durabilité

RETIF franchit une nouvelle étape dans sa politique de responsabilité sociétale en décrochant la médaille de Bronze EcoVadis. Cette distinction, obtenue quelques semaines après un nouveau trophée récompensant la satisfaction de ses clients, illustre la volonté du groupe d’associer performance économique, engagements RSE et qualité de service.

RETIF obtient la médaille de Bronze EcoVadis : une reconnaissance de sa stratégie RSE

Le mois de juillet 2026 marque un nouveau jalon dans la transformation engagée par RETIF. Le spécialiste européen de l’équipement et de l’agencement des professionnels a annoncé l’obtention de la médaille de Bronze EcoVadis, une distinction qui vient reconnaître la maturité de son système de management de la responsabilité sociétale. Cette récompense intervient dans un contexte où les évaluations extra-financières prennent une place croissante dans les décisions des investisseurs, des partenaires commerciaux et des donneurs d’ordre.

Quelques semaines auparavant, l’entreprise avait déjà reçu, pour la deuxième année consécutive, le Trophée de la Meilleure Satisfaction Client dans la catégorie « Matériels Professionnels ». En rapprochant ces deux distinctions, le groupe entend démontrer que la performance durable ne se limite pas à la réduction des impacts environnementaux, mais englobe également la qualité des relations entretenues avec les clients, les collaborateurs et les partenaires.

L’obtention d’une médaille de Bronze EcoVadis ne récompense pas un produit ou un service particulier. Elle évalue la manière dont une entreprise structure et pilote sa démarche de développement durable. Le référentiel d’EcoVadis repose sur quatre grands domaines : l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique ainsi que les achats responsables. L’ensemble de ces critères permet d’apprécier la solidité des politiques mises en place, leur déploiement opérationnel ainsi que les résultats obtenus.

Dans le cas de RETIF, cette évaluation s’inscrit dans le prolongement du plan stratégique RETIF28. Celui-ci vise à faire évoluer l’entreprise autour de plusieurs axes complémentaires : renforcer sa compétitivité, améliorer son efficacité opérationnelle, développer des pratiques plus responsables et offrir une expérience client toujours plus qualitative. Cette approche irrigue désormais toute la chaîne de valeur, depuis la conception de l’offre jusqu’à la logistique, en passant par les relations avec les fournisseurs, l’innovation et les ressources humaines.

Le score global obtenu par l’entreprise atteint 69 points sur 100, ce qui lui permet de figurer parmi les 35% des entreprises les mieux évaluées au niveau mondial par EcoVadis. Ces résultats traduisent un niveau de maturité déjà significatif, même si la médaille de Bronze constitue généralement une étape dans une démarche d’amélioration continue destinée à progresser vers les niveaux Argent, Or ou Platine.

L’organisme EcoVadis rappelle d’ailleurs que ses distinctions ne correspondent pas à une certification classique. Elles récompensent la qualité du système de management de la durabilité mis en œuvre par les entreprises évaluées. Depuis la récente évolution de sa méthodologie, les médailles sont attribuées selon un classement percentile comparant les performances des sociétés évaluées au cours des douze derniers mois, ce qui renforce encore leur caractère sélectif.

EcoVadis, un référentiel devenu incontournable pour les entreprises

Créé en 2007, EcoVadis est progressivement devenu l’un des principaux standards internationaux d’évaluation de la performance RSE des entreprises. Son référentiel est aujourd’hui utilisé par des milliers de grands groupes afin d’évaluer leurs fournisseurs et de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement. Pour de nombreuses entreprises, disposer d’une évaluation EcoVadis favorable est désormais un véritable avantage concurrentiel lors des appels d’offres, notamment dans l’industrie, la distribution, les services ou encore la logistique.

Cette montée en puissance s’explique par l’évolution des attentes des marchés. Les entreprises ne sont plus seulement évaluées sur leurs performances financières. Elles doivent également démontrer leur capacité à prévenir les risques environnementaux, à respecter les droits humains, à lutter contre la corruption et à mettre en œuvre des politiques d’achats responsables. Les nouvelles réglementations européennes relatives au devoir de vigilance et au reporting de durabilité renforcent encore cette dynamique.

Les travaux publiés récemment par EcoVadis montrent que des marges de progression importantes subsistent. L’organisme déplore notamment le fait que 80% des fournisseurs de premier rang ne disposent toujours pas d’un processus documenté permettant de gérer les risques de durabilité au sein de leur propre chaîne d’approvisionnement. Ce constat illustre l’importance croissante des évaluations RSE pour accompagner les entreprises dans la structuration de leurs politiques et dans la diffusion des bonnes pratiques auprès de leurs partenaires économiques.

Dans ce contexte, les médailles EcoVadis constituent bien davantage qu’un simple outil de communication. Elles offrent aux entreprises un cadre reconnu à l’international pour mesurer leurs progrès, identifier leurs axes d’amélioration et renforcer la confiance de leurs clients, investisseurs et fournisseurs. Pour un groupe comme RETIF, dont les activités reposent sur un vaste réseau de partenaires et de commerçants professionnels, cette reconnaissance contribue également à conforter sa crédibilité sur un marché où les exigences en matière de développement durable deviennent chaque année plus élevées.

RETIF place la satisfaction client au cœur de sa transformation durable

Au-delà de l’évaluation EcoVadis, RETIF met en avant une vision de la responsabilité sociétale directement liée à l’expérience client. L’entreprise considère que la création de valeur durable repose sur une relation de confiance avec les commerçants, restaurateurs, artisans et entrepreneurs qu’elle accompagne depuis plus de cinquante ans. Cette approche explique notamment pourquoi le groupe rapproche systématiquement sa médaille EcoVadis et son récent Trophée de la Meilleure Satisfaction Client.

Cette articulation entre performance économique et qualité de service est résumée par Thina Cadierno, directrice générale de RETIF Group : « La satisfaction de nos clients constitue aujourd’hui un véritable indicateur de notre performance. Recevoir cette reconnaissance de leur part, tout en obtenant la médaille EcoVadis, démontre que notre transformation s’appuie sur des engagements concrets, tant en matière de qualité de service que de responsabilité sociétale ». Cette déclaration illustre une évolution de la conception de la RSE, désormais perçue comme un levier de compétitivité autant qu’un engagement en faveur du développement durable.

Dans cette logique, le groupe a récemment créé une fonction dédiée au Customer Success & Satisfaction Client. Cette évolution organisationnelle vise à intégrer davantage les retours des utilisateurs dans les décisions stratégiques, qu’il s’agisse du développement de nouveaux produits, de l’amélioration des services ou de l’optimisation des parcours omnicanaux. L’objectif affiché est de faire de l’écoute client un moteur permanent d’innovation tout en poursuivant les efforts engagés sur les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques.

Pour les acteurs de la RSE, cette démarche traduit une tendance de fond. Longtemps centrées sur les émissions de carbone ou les politiques environnementales, les stratégies de durabilité intègrent désormais davantage la gouvernance, la qualité des relations avec les parties prenantes et la capacité des entreprises à construire une performance globale. Les attentes des clients professionnels évoluent également : ils recherchent des fournisseurs capables d’offrir des produits performants tout en apportant des garanties sur leurs pratiques sociales, environnementales et éthiques.

RETIF face aux nouvelles exigences de la performance durable

L’obtention de la médaille de Bronze EcoVadis intervient dans un contexte où les exigences réglementaires et les attentes du marché continuent de se renforcer. Les nouvelles obligations européennes en matière de reporting extra-financier, de vigilance sur les chaînes d’approvisionnement et de transparence poussent un nombre croissant d’entreprises à structurer leur politique RSE autour d’indicateurs mesurables et d’évaluations reconnues.

Dans ce paysage, EcoVadis occupe une place particulière. Son référentiel est aujourd’hui largement utilisé par les grands donneurs d’ordre pour évaluer les pratiques de leurs fournisseurs. Les entreprises qui obtiennent une médaille bénéficient ainsi d’un signal positif susceptible de faciliter les relations commerciales, notamment dans les secteurs où les critères ESG deviennent déterminants lors des appels d’offres.

Pour RETIF, cette distinction représente donc bien davantage qu’une récompense symbolique. Avec un score de 69 sur 100 et un classement parmi les 35% des entreprises les mieux évaluées par EcoVadis, le groupe dispose désormais d’un indicateur reconnu de la progression de sa démarche RSE. Cette reconnaissance vient compléter les appréciations formulées directement par ses clients et renforce la cohérence du plan stratégique RETIF28, qui cherche à associer croissance, innovation, excellence opérationnelle et responsabilité sociétale.

La dynamique engagée devrait également permettre au groupe de poursuivre l’amélioration de ses pratiques dans les années à venir. Les évaluations EcoVadis étant renouvelées régulièrement, elles encouragent les entreprises à inscrire leurs engagements dans une logique de progrès continu plutôt que dans une démarche ponctuelle. Dans un environnement où la performance durable devient un facteur de différenciation concurrentielle, cette capacité à démontrer des avancées concrètes constitue désormais un atout stratégique majeur.