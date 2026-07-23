Alerte canicule : ces 20 départements sont placés en vigilance jaune et ça va empirer

Vingt départements du sud de la France ont été placés en vigilance jaune canicule par Météo-France pour la journée du jeudi 23 juillet. Sont concernés les Alpes-Maritimes, l’Ariège, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse.

Aucun de ces territoires ne franchit le seuil de la vigilance orange ou rouge. Sur l’ensemble du pays, 176 départements ne présentent aucune vigilance particulière, les conditions y sont jugées stables par Météo-France.

Une accalmie après le pic de lundi

Cette carte tranche avec celle de lundi 20 juillet, où des départements, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, le Gard, la Haute-Corse, l’Hérault et le Var, avaient basculé en vigilance orange, tandis que d’autres, dont les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, restaient en jaune.

Ce jour-là, le thermomètre grimpait jusqu’à 38 °C en Occitanie et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec une nuit chaude sur tout le pourtour méditerranéen. Les maximales atteignaient 34 °C à Perpignan, Bordeaux et Ajaccio, quand Paris n’affichait que 25 °C.

Quelques jours plus tard, les conditions météorologiques passent progressivement au vert. Le beau temps devrait se poursuivre dans les prochains jours et les températures deviennent plus supportables, selon Météo-France.

Dans le détail, le nord du pays connaît un temps changeant en matinée. Du nord de la baie de Seine vers la Picardie et la frontière belge, des nuages bas se dissipent au fil des heures ; de la Bretagne à la Normandie, le ciel reste voilé de nuages d’altitude.

Plus au sud, en revanche, « le soleil domine sans partage », écrit Météo-France, qui signale toutefois de possibles averses l’après-midi sur le relief du Mercantour.

Le vent s’invite aussi dans le tableau. Le Mistral souffle entre 50 et 60 km/h dans la vallée du Rhône, tandis que le vent d’ouest atteint 60 à 70 km/h l’après-midi sur le littoral varois et en Balagne.

La vigilance jaune correspond à des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement dangereux, comme le mistral, un orage d’été ou une montée des eaux. Météo-France recommande à chacun de se tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier les personnes pratiquant des activités sensibles aux risques météorologiques ou exposées aux crues.

Un cran au-dessus, la vigilance orange recommande de suivre les consignes des pouvoirs publics ; la vigilance rouge, réservée aux phénomènes d’intensité exceptionnelle, appelle à les respecter impérativement.

Pour ce jeudi, seule la couleur jaune figure sur la carte du Sud.