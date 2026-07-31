Face aux incendies, l’AGPM débloque 300.000 euros pour ses adhérents

Alors que les incendies mobilisent des milliers de sapeurs-pompiers, militaires et forces de sécurité à travers la France, l’AGPM, la prévoyance dédiée à ces corps de métiers, active un dispositif exceptionnel de solidarité. Cette initiative illustre la manière dont un acteur mutualiste peut compléter les dispositifs publics en apportant un soutien financier, humain et psychologique à ses adhérents engagés.

Accompagner également ceux qui nous protègent

Le 31 juillet 2026, au plus fort des incendies qui frappent plusieurs régions françaises, l’AGPM a annoncé le déploiement d’un dispositif exceptionnel destiné à accompagner les adhérents mobilisés sur le terrain. Cette mesure intervient alors que les opérations de secours atteignent une ampleur rarement observée ces dernières années. Selon le ministère des Armées, plus de 2.500 sapeurs-pompiers, 1.500 militaires et 1.200 membres des forces de sécurité intérieure sont engagés simultanément sur le mégafeu de Gironde, illustrant l’importance des moyens humains déployés.

Au-delà de la réponse opérationnelle, cette initiative met en lumière un enjeu de responsabilité sociétale souvent moins visible : l’accompagnement des femmes et des hommes qui consacrent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, à la protection des populations, des habitations et des espaces naturels. L’AGPM inscrit ainsi son action dans une logique de solidarité envers ses adhérents militaires, gendarmes, réservistes et sapeurs-pompiers confrontés à des conditions d’engagement particulièrement éprouvantes.

Incendies : une réponse solidaire pensée pour les adhérents

Les incendies de l’été 2026 conduisent les autorités à mobiliser des moyens terrestres et aériens exceptionnels. Le ministère de l’Intérieur rappelle que l’ensemble de la chaîne de sécurité civile est mobilisé afin de contenir des feux d’une intensité inhabituelle, alors que plus de 116.000 hectares ont déjà été détruits depuis début 2026.

Dans ce contexte, les militaires jouent un rôle essentiel en appui des services départementaux d’incendie et de secours. Le ministère des Armées indique que près de 1.500 militaires sont engagés aux côtés des pompiers pour protéger les populations, sécuriser les infrastructures sensibles et participer aux opérations logistiques. Cette mobilisation concerne directement une partie importante des adhérents de l’AGPM, historiquement spécialisée dans la protection sociale et assurantielle des acteurs de la Défense et de la Sécurité.

Face à cette mobilisation exceptionnelle, l’AGPM a choisi d’aller au-delà de ses garanties habituelles en débloquant un budget spécifique de 300 000 euros. Cette enveloppe doit permettre d’accompagner les adhérents engagés durant les opérations de lutte contre les incendies et confrontés à des dépenses imprévues liées à leur absence prolongée.

Le dispositif prévoit une aide forfaitaire de 250 euros pour les adhérents mobilisés pendant au moins trois jours. Cette participation financière peut notamment contribuer à couvrir des frais de garde d’enfants, d’organisation familiale, d’aide à domicile ou encore certaines dépenses de santé et de récupération qui ne seraient pas prises en charge par ailleurs. L’objectif affiché est d’apporter une réponse rapide à des besoins très concrets susceptibles d’apparaître pendant ou après les missions.

Les adhérents blessés au cours de leur engagement bénéficieront également d’un accompagnement prioritaire dans le cadre de leur contrat de prévoyance. Parallèlement, l’AGPM facilite l’accès à son service « Écoute Psy AGPM », destiné à proposer un soutien psychologique aux personnels confrontés à des situations particulièrement éprouvantes. Cette dimension traduit une approche globale de la protection, qui ne se limite pas aux seules conséquences matérielles de l’engagement.

Les adhérents au cœur d’une démarche de responsabilité sociétale

Cette initiative s’inscrit dans une conception élargie de la responsabilité sociétale des entreprises. Au-delà de son rôle d’assureur mutualiste, l’AGPM intervient comme un acteur de solidarité auprès d’une communauté professionnelle particulièrement exposée aux risques. L’organisme rappelle d’ailleurs dans son communiqué : « Nous exprimons notre profonde reconnaissance envers celles et ceux qui sont mobilisés sans relâche sur le terrain ».

La mutualité met également en avant une volonté d’accompagner durablement ses adhérents au-delà des seules obligations contractuelles. Cette philosophie se retrouve dans une seconde déclaration du groupe : « Plus que jamais, la solidarité est au cœur de notre engagement. Avec vous, depuis toujours et pour toujours ». Cette prise de position renforce la dimension humaine de l’initiative, en reconnaissant publiquement l’engagement des militaires, gendarmes, réservistes et sapeurs-pompiers mobilisés contre les incendies.

L’annonce intervient dans un contexte où l’ensemble du secteur assurantiel multiplie les mesures exceptionnelles. France Assureurs a notamment invité ses membres à faciliter les démarches des sinistrés touchés par les incendies en Gironde, dans les Landes et dans le Var, en prévoyant notamment des assouplissements concernant les délais de déclaration et certaines modalités d’indemnisation. Les collectivités territoriales, à l’image de la Région Nouvelle-Aquitaine, ont également mis en place plusieurs dispositifs d’information et de solidarité afin d’accompagner les populations concernées.

Créée en 1951, l’AGPM accompagne aujourd’hui près de 720.000 clients, gère environ 1,8 million de contrats et emploie près de 900 collaborateurs. En 2025, elle a également été retenue pour assurer la couverture prévoyance d’environ 330.000 militaires dans le cadre du nouveau marché du ministère des Armées. Ce positionnement explique la portée particulière de son engagement actuel : en soutenant ses adhérents mobilisés contre les incendies, la mutuelle affirme une conception de la responsabilité sociétale fondée sur la proximité, la prévention et l’accompagnement des femmes et des hommes qui assurent quotidiennement la protection de la population.