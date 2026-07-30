Sapeurs-pompiers : Matmut et MNSPF lancent un soutien psychologique gratuit

Mobilisés depuis 12 jours contre des incendies d’une ampleur exceptionnelle, les sapeurs-pompiers français sont soumis à une pression opérationnelle et psychologique rarement atteinte. Face à cette situation, la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (MNSPF) et le Groupe Matmut déploient un dispositif gratuit de soutien psychologique accessible à tous les soldats du feu.

Un soutien psychologique gratuit pendant au moins trois mois pour les pompiers

Les mégafeux qui frappent plusieurs régions françaises, notamment la Gironde, les Landes, le Var et la Corse, mettent à rude épreuve les services d’incendie et de secours. En Gironde, l’ampleur du sinistre a conduit les autorités à mobiliser jusqu’à 2.500 sapeurs-pompiers, épaulés par 1.500 militaires, plus de 1.200 policiers et gendarmes ainsi que d’importants moyens aériens. Plusieurs dizaines de milliers d’hectares ont été parcourus par les flammes et des centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées depuis le début de la crise.

C’est dans ce contexte que la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et le Groupe Matmut ont annoncé, le 29 juillet 2026, la mise en place d’un service de soutien psychologique gratuit destiné à l’ensemble des sapeurs-pompiers, qu’ils soient ou non adhérents de la mutuelle. Disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, ce dispositif permet de bénéficier immédiatement d’une assistance psychologique à distance, complétée si nécessaire par un rendez-vous avec un professionnel. Prévu pour une durée initiale de trois mois, il pourra être prolongé selon l’évolution de la situation.

Les sapeurs-pompiers en première ligne face aux incendies en Gironde

L’annonce intervient alors que les femmes et les hommes engagés sur le terrain affrontent une succession de feux d’une intensité inédite. En Gironde, les opérations se poursuivent sans relâche depuis maintenant douze jours afin de protéger les populations, préserver les habitations et contenir un incendie qualifié de « mégafeu » par plusieurs autorités. Les renforts venus de nombreux départements témoignent de la dimension nationale de cette mobilisation exceptionnelle.

Au-delà de l’épuisement physique, les conséquences psychologiques de telles interventions constituent un enjeu majeur. Les longues journées de lutte contre les flammes, les évacuations massives, les habitations détruites, l’exposition permanente au danger ainsi que la confrontation à des situations humaines particulièrement éprouvantes génèrent une charge mentale considérable. Si de nombreux services départementaux disposent déjà de cellules d’accompagnement, leurs capacités peuvent rapidement être saturées lors d’événements de cette ampleur.

C’est précisément ce constat qui a conduit la MNSPF et le Groupe Matmut à agir. « À situation exceptionnelle – et à bien des égards inédite –, mesure exceptionnelle. Le combat remarquable mené sur le terrain par les sapeurs-pompiers et leur engagement sans faille nous poussent à agir », explique le commandant Christophe Bellot-Antony, président de la MNSPF. Il souligne également que tous les SDIS ne disposent pas des mêmes ressources internes en matière d’accompagnement psychologique et que l’objectif est d’offrir « un filet de sécurité supplémentaire et immédiatement accessible à tous les agents, qu’ils soient adhérents ou non à la MNSPF ».

Le soutien aux sapeurs-pompiers au cœur de la stratégie RSE du Groupe Matmut

Cette initiative ne constitue pas une réponse ponctuelle à la crise actuelle. Elle s’inscrit dans une politique de long terme menée par le Groupe Matmut auprès des sapeurs-pompiers et de leurs familles. Une étape importante a été franchie en janvier 2025 avec la signature d’un partenariat réunissant la Matmut, la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. L’objectif affiché est de développer une offre de protection sociale toujours plus adaptée aux besoins des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnels administratifs et techniques, mais aussi de préparer les évolutions liées à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

Depuis le 1er juillet 2025, la MNSPF est ainsi substituée par la Mutuelle Ociane Matmut. Cette évolution permet de mutualiser les compétences des deux organismes tout en conservant l’identité propre de la mutuelle historique des sapeurs-pompiers. Elle ouvre également la voie à de nouveaux services, à une amélioration de la qualité de gestion et au développement d’offres de santé et de prévoyance plus performantes. Aujourd’hui, la MNSPF protège plus de 290.000 personnes, tandis que le Groupe Matmut compte 5 millions de sociétaires, gère 8,9 millions de contrats d’assurance et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2025.

Au-delà de ce partenariat institutionnel, le groupe mutualiste multiplie les initiatives de solidarité. Il soutient notamment le Festival ODP de Talence, événement caritatif organisé au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France. Ce rendez-vous, devenu l’un des plus importants festivals solidaires du pays, permet de financer les actions de l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France tout en sensibilisant le grand public aux métiers du secours et aux gestes qui sauvent. Cette implication illustre une approche RSE qui dépasse le seul champ de l’assurance pour intégrer les enjeux de solidarité, de prévention et de santé publique.

Les sapeurs-pompiers, un engagement social de longue date

Créée il y a plus de trente ans par des sapeurs-pompiers pour des sapeurs-pompiers, la MNSPF a progressivement élargi son action au-delà de la seule couverture santé. Aux côtés de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de l’Œuvre des Pupilles, elle développe depuis plusieurs années des actions de prévention, d’accompagnement social et de protection des familles confrontées aux accidents de la vie. Son modèle mutualiste repose sur une connaissance fine des risques propres au métier et sur la volonté d’apporter des réponses adaptées à chaque étape de la carrière des soldats du feu.

Le soutien psychologique annoncé le 29 juillet s’inscrit dans cette logique. Les interventions sur des catastrophes majeures peuvent laisser des séquelles durables, parfois invisibles, chez les personnels engagés. En proposant une assistance immédiatement accessible à tous, indépendamment de leur statut ou de leur adhésion à la mutuelle, les deux partenaires cherchent à compléter les dispositifs déjà existants dans les services départementaux d’incendie et de secours. L’initiative intervient d’ailleurs quelques mois après l’entrée en vigueur d’une loi renforçant officiellement la place des psychologues au sein des services d’incendie et de secours, signe que la santé mentale des sapeurs-pompiers est désormais considérée comme un enjeu majeur de sécurité civile.

Le Groupe Matmut partage cette analyse. « C’est tout le sens de notre engagement au long cours avec la MNSPF, mais aussi la FNSPF, que d’être présent au moment où cela compte vraiment », souligne Stéphane Hasselot, membre du comité exécutif du Groupe Matmut chargé de l’assurance santé. Il ajoute que le groupe, déjà fortement investi sur les questions de santé mentale, a souhaité mettre à disposition « le meilleur accompagnement psychologique possible » pour celles et ceux qui en ressentent le besoin.