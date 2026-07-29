So.bio soutient les évacués et les pompiers au cœur des incendies en Gironde

Alors que les incendies de forêt frappent durement la Gironde, So.bio met en œuvre une réponse d’urgence mêlant solidarité, soutien logistique et continuité de son activité. Cette mobilisation illustre la manière dont une enseigne engagée dans la distribution biologique peut intégrer la responsabilité sociétale jusque dans la gestion d’une crise majeure.

So.bio renforce sa solidarité face aux incendies en Gironde

Le 28 juillet 2026, au plus fort des incendies qui ravagent une partie de la Gironde, So.bio a annoncé une série d’actions destinées à venir en aide aux personnes évacuées ainsi qu’aux sapeurs-pompiers engagés sur le terrain. Implantée historiquement dans le département, l’enseigne de distribution biologique est directement concernée par la catastrophe puisque plusieurs de ses magasins se trouvent au sein des secteurs touchés par les évacuations.

Cette mobilisation intervient alors que les autorités, les collectivités, les entreprises et le tissu associatif multiplient les initiatives pour soutenir les dizaines de milliers de personnes touchées par les incendies. Pour une entreprise dont le modèle repose sur les circuits courts, les partenariats agricoles et l’ancrage territorial, cette crise représente autant un défi opérationnel qu’un test de sa politique de responsabilité sociétale.

La première réponse de So.bio a consisté à mobiliser rapidement ses équipes. Les collaborateurs du magasin du Haillan ont rassemblé près de 700 kg de produits destinés aux Banques Alimentaires. Les dons comprennent des produits frais, des fruits et légumes, de l’eau ainsi que des produits de première nécessité, destinés à la fois aux habitants évacués, aux sapeurs-pompiers et à l’ensemble des équipes de secours. L’enseigne précise qu’il ne s’agit pas d’une opération ponctuelle. Elle prévoit de renouveler ces livraisons dès que les conditions logistiques le permettront, afin d’accompagner la durée de la crise. Cette approche s’inscrit dans une logique de continuité de l’aide, alors que les besoins humanitaires évoluent au rythme de la progression des incendies.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement difficile pour l’entreprise elle-même. Les magasins du Haillan et de Biganos, situés dans les zones concernées par les mesures d’évacuation, ont dû fermer temporairement leurs portes au public. Malgré cette situation, So.bio indique avoir sécurisé l’ensemble de ses collaborateurs et avoir adapté son organisation afin de préserver autant que possible la continuité des approvisionnements.

L’initiative rejoint un mouvement plus large observé en Gironde. Le Département a notamment mis en place plusieurs dispositifs destinés à accompagner les personnes évacuées dans différentes communes touchées par les incendies, tandis que les centres d’accueil continuent d’être renforcés pour répondre aux besoins des populations déplacées. Les autorités départementales ont également instauré une vigilance noire sur les massifs forestiers afin de limiter les risques de nouveaux départs de feu.

Dans le même temps, les opérateurs d’infrastructures critiques ont eux aussi adapté leurs activités. RTE a ainsi mobilisé des équipes spécialisées pour sécuriser le réseau électrique, garantir l’alimentation des centres d’hébergement, des télécommunications et des infrastructures essentielles, dans un contexte où les incendies avaient déjà parcouru environ 40.000 ha et provoqué l’évacuation de près de 220.000 personnes, d’après les informations relayées par l’entreprise publique à partir des bilans officiels.

So.bio, un modèle économique construit autour de la durabilité

Cette réaction rapide s’explique aussi par l’identité même de So.bio. Depuis sa création en 2005, l’enseigne a progressivement construit un modèle fondé sur la proximité avec les producteurs et sur la valorisation des filières biologiques françaises. Elle travaille aujourd’hui avec près de 1.700 producteurs locaux, auxquels elle cherche à garantir des relations commerciales durables.

Cette stratégie constitue un élément différenciant dans le paysage de la grande distribution spécialisée. En privilégiant des partenariats de long terme, l’entreprise réduit certains intermédiaires, favorise les productions locales lorsque cela est possible et développe des approvisionnements davantage ancrés dans les territoires. Une telle organisation présente également un intérêt en période de crise, où la proximité des fournisseurs peut contribuer à limiter certaines ruptures logistiques.

Le groupe, qui rassemble aujourd’hui So.bio, Bio c’ Bon et Le Grand Panier Bio, exploite 145 magasins partout en France et emploie environ 1.000 collaborateurs. Cette taille lui permet de mutualiser ses ressources tout en conservant un positionnement centré sur les produits biologiques spécialisés. En 2025, il indique avoir commercialisé plus de 700 innovations produits, témoignant d’une stratégie d’innovation soutenue dans un marché devenu particulièrement concurrentiel.

Les incendies renforcent la dimension territoriale de la RSE de So.bio

Si cette mobilisation répond à une urgence humanitaire, elle s’inscrit également dans une stratégie de responsabilité sociétale plus large. Depuis plusieurs années, So.bio met en avant un modèle fondé sur l’agriculture biologique, les circuits de proximité et les partenariats durables avec les producteurs. La crise actuelle rappelle toutefois que ces engagements ne se limitent pas aux enjeux environnementaux. Ils concernent aussi la capacité d’une entreprise à soutenir son territoire lorsque celui-ci est confronté à un événement exceptionnel.

Les incendies frappent d’ailleurs directement l’écosystème agricole avec lequel l’enseigne travaille quotidiennement. Le ministère de l’Agriculture rappelle que de nombreux exploitants participent eux aussi aux opérations de secours, notamment en mettant du matériel, des citernes d’eau ou des équipements agricoles à la disposition des sapeurs-pompiers. Les pouvoirs publics insistent cependant sur la nécessité de coordonner ces initiatives afin d’assurer leur efficacité et de garantir la sécurité des bénévoles comme des professionnels engagés sur le terrain.

Dans ce contexte, l’action de So.bio dépasse le simple don alimentaire. En s’appuyant sur son réseau logistique et sur son implantation locale, l’entreprise participe au maintien d’une chaîne d’approvisionnement essentielle pour les personnes évacuées et pour les secours. Cette capacité d’organisation constitue un volet souvent moins visible de la RSE, mais particulièrement déterminant lors de catastrophes naturelles.

L’engagement de l’enseigne intervient également quelques semaines après le renforcement de sa politique en faveur des filières responsables. En juin 2026, le groupe a organisé son premier salon fournisseurs au Carreau du Temple à Paris et décerné les premiers trophées communs à So.bio, Bio c’ Bon et Le Grand Panier Bio. Les douze entreprises récompensées bénéficieront d’une visibilité accrue dans l’ensemble du réseau national, illustrant la volonté du distributeur de soutenir les producteurs et les innovations les plus vertueuses.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte où les consommateurs attendent désormais des enseignes qu’elles démontrent leur utilité sociale autant que leurs performances économiques. Les crises climatiques répétées renforcent cette exigence. Au-delà de la réduction de leur empreinte environnementale, les entreprises sont de plus en plus évaluées sur leur capacité à protéger leurs salariés, soutenir les populations locales et contribuer à la résilience des territoires.

Pour So.bio, la situation actuelle illustre concrètement cette évolution. En maintenant son soutien aux personnes évacuées malgré la fermeture de deux magasins, en sécurisant ses équipes et en annonçant la poursuite des dons, l’enseigne montre qu’une politique RSE peut aussi devenir un levier de gestion de crise. L’ancrage territorial, souvent présenté comme une valeur de la distribution biologique, prend ici une dimension particulièrement tangible.