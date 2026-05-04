Adieu les pesticides sur vos fruits : un simple lavage à l’amidon élimine jusqu’à 96 % des résidus toxiques, et les chimistes confirment

Les résidus de pesticides sur les fruits qu’on mange tous les jours posent un vrai problème pour l’industrie alimentaire mondiale. Une étude récente publiée dans l’ACS Nano présente une innovation venue du Canada : une formulation à base d’amidon destinée au lavage anti-pesticides des fruits. Cette avancée promet de réduire fortement les résidus chimiques sur les fruits tout en prolongeant leur durée de conservation.

Un défi pour l’alimentation mondiale

La rapidité avec laquelle les produits frais se dégradent fait beaucoup gaspiller, et les résidus phytosanitaires sur la peau des fruits inquiètent aussi pour la santé. Avoir un lavage qui élimine efficacement ces résidus est devenu urgent, surtout quand on sait que l’ingestion répétée de petites quantités de pesticides peut dépasser les seuils tolérables, notamment chez les enfants.

L’idée est née à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vancouver. Sous la direction de Tianxi Yang, professeure assistante à la faculté des sciences agricoles, l’équipe canadienne a mis au point ce procédé après que Yang ait remarqué l’amour de son fils pour les myrtilles. Les chercheurs ont formulé une solution basée sur de toutes petites particules d’amidon provenant soit du maïs, soit de la pomme de terre.

La recette derrière la solution

La nouveauté combine trois ingrédients principaux : l’amidon, le fer et l’acide tannique. Ces éléments s’assemblent pour former des grappes spongieuses qui capturent efficacement les pesticides présents à la surface des fruits. Les produits employés sont courants, peu coûteux et, surtout, sans danger pour la santé humaine.

Les tests ont porté sur des pommes, des grappes de raisin entières et même des myrtilles, le fruit préféré de Mme Yang, pour évaluer la contamination des fruits. Les méthodes testées auparavant, comme le rinçage à l’eau ou le bicarbonate de soude, atteignaient une efficacité inférieure à 50 %. En comparaison, la solution développée montre un taux d’élimination des résidus de pesticides compris entre 86 % et 96 %.

Des résultats qui donnent espoir

En plus d’éliminer les pesticides, ces particules forment, lors d’un second bain, une fine pellicule comestible et biodégradable. Cette couche a un effet antimicrobien : elle ralentit le brunissement des pommes coupées et limite la perte d’eau pendant deux jours au réfrigérateur. Les raisins traités gardent leur fermeté pendant près de quinze jours à température ambiante. La mise en œuvre industrielle de cette technique coûterait environ 0,03 € par pomme, un tarif compétitif par rapport aux solutions actuelles.