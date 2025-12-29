Windows 11 : pourquoi la publicité de Microsoft a été jugée contraire à la déontologie

La décision du Jury de déontologie publicitaire sur les publicités de Windows 11 relance un débat central pour la RSE : jusqu’où le marketing peut-il pousser au renouvellement des équipements numériques sans encourager l’obsolescence programmée, au risque d’aggraver l’empreinte environnementale du secteur ?

Windows 11, publicité et obsolescence programmée : ce que dénonçait HOP

L’association Halte à l’Obsolescence Programmée, plus connue sous le nom de HOP, a saisi le Jury de Déontologie Publicitaire après l’apparition répétée de messages promotionnels liés à Windows 11. Ces messages, affichés directement sur des ordinateurs sous Windows 10, annonçaient la fin prochaine du support logiciel tout en orientant les utilisateurs vers l’achat d’un nouvel appareil compatible. Ainsi, selon HOP, la publicité créait un sentiment d’urgence, sans expliquer clairement les alternatives possibles, comme le maintien d’un système existant ou l’installation de solutions moins gourmandes en ressources.

HOP a insisté sur la notion d’obsolescence programmée et, plus précisément, sur celle d’obsolescence marketing. Selon l’association, Windows 11 était présenté comme une étape quasi obligatoire, alors même que des millions d’ordinateurs restaient parfaitement opérationnels. L’association a rappelé que ce type de publicité s’inscrivait dans un contexte environnemental tendu : le renouvellement prématuré des équipements informatiques entraîne une hausse des déchets électroniques et des émissions associées à leur fabrication. HOP a également mis en avant une mobilisation citoyenne, rappelant qu’une pétition liée à ces pratiques avait recueilli plus de 50 000 signatures preuve d’une inquiétude sociétale croissante face aux stratégies marketing jugées peu responsables.

Windows 11 et déontologie publicitaire : la décision du jury

Le 17 décembre 2025, le Jury de déontologie publicitaire a rendu sa décision concernant Windows 11. L’instance a jugé la plainte fondée, estimant que la campagne de Microsoft ne respectait pas plusieurs principes déontologiques essentiels. Le jury a notamment considéré que la publicité n’était pas suffisamment identifiable comme telle et qu’elle manquait de clarté sur ses intentions commerciales. De plus, il a souligné que le message pouvait être perçu comme une incitation à se séparer d’un produit encore utilisable, ce qui pose un problème au regard des engagements de développement durable attendus des annonceurs.

Dans son avis, le jury a déclaré que « la publicité incite indirectement à un mode de consommation qui peut paraître excessif », selon les termes rapportés par HOP. Il a également précisé que l’annonceur « incite fortement à la mise au rebut d’un produit alors que celui-ci fonctionne encore et qu’il demeure utilisable », selon la même source associative. Ces constats ont conduit le jury à estimer que la campagne de Windows 11 ne respectait pas les règles professionnelles en matière de responsabilité environnementale. Même si la décision du JDP n’entraîne pas de sanction financière, elle constitue néanmoins un signal fort adressé au secteur du marketing.

Windows 11, marketing responsable et enjeux RSE

Au-delà du cas précis de Windows 11, cette décision interroge plus largement les pratiques marketing des grandes entreprises technologiques, et en particulier celles de Microsoft. Pour les acteurs engagés dans la RSE, la question n’est plus seulement juridique ou réglementaire : elle touche à la cohérence entre discours de durabilité et stratégies commerciales. En effet, Microsoft communique régulièrement sur ses engagements environnementaux, notamment sur la réduction de son empreinte carbone et sur l’économie circulaire. Or, l’affaire Windows 11 montre que certaines campagnes peuvent entrer en contradiction avec ces objectifs, lorsqu’elles encouragent implicitement le renouvellement du matériel.

Par conséquent, pour les professionnels du marketing responsable, la décision du Jury de déontologie publicitaire constitue un précédent important. Elle rappelle que la promotion d’un logiciel comme Windows 11 ne peut être dissociée de ses impacts matériels et environnementaux.