Vous jetez vos anciennes serviettes ? Cette erreur courante coûte cher à la planète

La réduction des déchets devient une priorité, et réutiliser des objets du quotidien fait tout son sens. En France, nos placards regorgent souvent de tissus usés — serviettes de bain délavées, rêches ou trouées — qui finissent jetés en décharge et contribuent à la libération de méthane, un gaz à effet de serre puissant. Le magazine Mode et Travaux nous explique comment transformer ces serviettes en alliées pour un quotidien plus durable, tout en optimisant votre budget et votre espace.

Des idées pratiques pour la maison

Avant de commencer, lavez les vieilles serviettes à haute température sans assouplissant (pour éliminer bactéries et résidus de produit). Une fois propres, vous pouvez les découper et les réutiliser de multiples façons.

Vous allez les réserver au ménage ? Pas seulement ! En cuisine, découpez des carrés pour remplacer l’essuie-tout. Pour les sols, gardez des rectangles plus grands comme housses de balai réutilisables, inspirés par la réutilisation des épluchures. Pour les objets chauds, transformez-les en maniques ou en dessous de plat en coton épais.

Au jardin, découpez des bandes fines pour lier les tiges de tomates ou de rosiers sans les blesser, en vous inspirant de la réutilisation des vieux papiers. Elles peuvent aussi protéger les plantes sensibles au gel lorsqu’elles sont posées sur des pots ou des massifs, tout comme l’utilisation des papiers cadeaux pour enrichir le jardin. Une bande enterrée dans un pot peut servir de mèche auto-arrosante.

Déco et confort à moindre frais

Côté créativité, ça ne s’arrête pas au potager. Pliez une grande serviette pour fabriquer des coussins de jardin confortables. À l’intérieur, assemblez plusieurs serviettes pour obtenir un tapis d’entrée très absorbant. Cousez quatre grandes serviettes bord à bord pour faire une couverture épaisse ou une nappe de pique-nique.

Pour un projet plus ambitieux, fabriquez un sac souple en pliant et cousant une serviette, puis ajoutez deux anses découpées dans une autre serviette. Roulez une serviette et placez-la au pied des portes extérieures pour boucher les courants d’air. Les serviettes encore utilisables font aussi d’excellents couchages pour animaux.

Bon pour la planète et pour le porte‑monnaie

En réutilisant vos serviettes, vous réduisez la quantité de textiles envoyés en décharge et diminuez vos achats de produits jetables comme serpillières ou rouleaux d’essuie‑tout. Ce geste aide aussi au tri des déchets : huit Français sur dix font des erreurs en mettant mouchoirs et papiers d’hygiène dans le bac jaune. Ces papiers ne sont pas recyclables, leurs fibres sont trop courtes et souvent souillées, ce qui augmente les coûts pour les collectivités.