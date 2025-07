Vous consommez ces produits tous les jours mais ils contiennent un dérivé du pétrole

L’hexane est un solvant dérivé du pétrole qu’on retrouve dans la fabrication de nombreuses huiles végétales et autres produits alimentaires. Même s’il n’apparaît pas sur les listes d’ingrédients, sa présence inquiète de plus en plus les gens. C’est d’ailleurs pour ça que le député MoDem Richard Ramos a déposé une proposition de loi pour encadrer, voire interdire, l’utilisation de l’hexane dans l’alimentation.

L’hexane, discret mais partout

L’hexane sert de petit coup de pouce dans l’industrie agroalimentaire pour extraire l’huile de divers végétaux. On en trouve donc dans la production d’huiles végétales (sauf l’huile d’olive), de margarines, de beurre de cacao et même dans le lait infantile. Mais pas que : il est également utilisé pour fabriquer des colles, des peintures et des encres d’imprimerie.

Comme il est considéré comme un auxiliaire technologique et non comme un ingrédient, l’hexane n’est pas mentionné sur les étiquettes des produits. Ce manque de transparence inquiète vraiment les consommateurs, surtout lorsqu’ils se soucient de leur santé.

Les problèmes de santé liés à l’hexane

D’après l’Institut national de recherche et de sécurité (Inrs), être exposé à l’hexane peut ralentir le système nerveux central et provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires. Des expositions répétées peuvent mener à de vraies intoxications qui affectent le système nerveux – pensez aux polynévrites périphériques sensitivo-motrices et à certains troubles mentaux organiques, similaires à l’impact des pesticides. En plus, l’hexane est reconnu comme neurotoxique et perturbe le système hormonal chez l’homme.

Pourtant, ses effets sur l’ADN n’ont pas encore été clairement établis. Et les données actuelles ne permettent pas de dire s’il a des effets cancérogènes ou s’il affecte la reproduction humaine.

Une loi pour mieux protéger les consommateurs

Face à ces risques, Richard Ramos a proposé une loi qui, depuis le 7 avril 2025, vise à interdire petit à petit l’hexane dans l’alimentation. Sa proposition prévoit également de rajouter un avertissement sanitaire sur les produits concernés : « attention, ce produit contient de l’hexane ». Il s’exprime d’ailleurs ainsi : « Qui imagine, en préparant une simple vinaigrette, qu’elle cache un hydrocarbure pouvant mettre notre santé en péril ? »

La proposition prévoit aussi une suspension temporaire de l’usage de l’hexane pour les populations les plus sensibles et envisage une interdiction totale si une mission d’information démontre que ce produit présente des dangers. Pour Richard Ramos, il s’agit franchement d’un « poison » pour ceux qui consomment ces produits.

La réglementation d’hier et de demain

En ce moment, l’Union européenne fixe des seuils pour éviter les risques sanitaires liés à la contamination des fruits et légumes. Toutefois, un rapport récent de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) rappelle qu’il serait urgent de revoir les évaluations qui datent de 1996 pour mieux comprendre les risques sanitaires liés à la consommation de résidus d’hexane.

Richard Ramos insiste pour qu’on refasse ces études rapidement, histoire de mettre en place des mesures adaptées dans un souci de précaution, similaire aux préoccupations concernant les dangers de la caféine.