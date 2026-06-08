Vacances d’été : à combien le budget des Français s’élève-t-il ?

Budget vacances 2024 : les Français contraints de serrer la vis

L’été français se redéfinit sous la pression économique. Si 62% des Français maintiennent leur intention de partir en vacances cette année, leur budget moyen s’effrite de 287 euros pour atteindre 1 748 euros, révèle l’enquête annuelle de Cofidis. Cette contraction, la plus marquée depuis 2022, traduit l’effet conjugué de l’inflation persistante et de la flambée des carburants sur les arbitrages familiaux.

L’étude, menée auprès de 1 010 personnes âgées de 18 ans et plus entre le 5 et le 7 mai 2024, dévoile une réalité économique préoccupante. Pour 71% des sondés, la progression des prix à la pompe influence directement leur budget vacancier, tandis que 64% reconnaissent que cette hausse a modifié leurs choix de destination.

Cadres supérieurs : les plus gros efforts budgétaires

Paradoxe révélateur : les catégories socioprofessionnelles supérieures et les Franciliens, qui disposent pourtant des budgets les plus conséquents (2 087 et 2 114 euros respectivement), enregistrent les baisses les plus drastiques. Ces populations réduisent leurs dépenses estivales de 390 et 343 euros comparativement à 2023, illustrant un phénomène d’ajustement proportionnel aux revenus.

Les catégories sociales modestes planifient certes un budget plus mesuré de 1 453 euros, mais limitent leur restriction à 59 euros seulement. Cette différenciation suggère que les ménages aux revenus élevés disposent de marges de manœuvre plus importantes pour opérer des économies substantielles.

Nouvelles stratégies : sobriété et proximité géographique

Face à ces contraintes budgétaires, les Français développent des stratégies d’adaptation pragmatiques. Le poste « achats plaisir et souvenirs » subit les arbitrages les plus sévères (58% des vacanciers concernés), devançant les dépenses de restauration (52%) et les activités de loisirs (41%).

La tendance au tourisme de proximité s’affirme comme réponse structurelle : 61% des Français envisagent désormais de privilégier des destinations proches de leur domicile. Cette orientation atteint des proportions particulièrement élevées chez les jeunes générations, avec 69% des moins de 35 ans et 73% des 18-24 ans adoptant cette approche.

Concrètement, 48% cuisinent davantage plutôt que de fréquenter les restaurants, 41% privilégient les activités gratuites ou peu coûteuses, et 33% sélectionnent des destinations plus proches pour réduire les frais de transport.

Géopolitique et préoccupations sécuritaires

Au-delà des considérations économiques, le contexte géopolitique international influence désormais un vacancier sur deux, marquant une progression de 13 points par rapport à 2023. Cette préoccupation sécuritaire vient renforcer la tendance au repli géographique déjà initiée par les contraintes budgétaires.

Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA), observe que les Français décident de partir « moins loin, moins cher », privilégiant la Normandie et le Grand Est comme destinations de substitution aux séjours méditerranéens traditionnels.

Aspirations environnementales versus réalités économiques

Malgré les contraintes financières, les préoccupations environnementales gagnent du terrain. Près de six Français sur dix déclarent avoir modifié ou envisager de transformer leur manière de voyager, une progression notable de dix points en un an. Cette sensibilité écologique se révèle particulièrement marquée chez ceux qui partiront effectivement cet été (68%) et parmi les jeunes générations (65% des moins de 35 ans, 70% des 18-24 ans).

Néanmoins, cette volonté de tourisme durable se heurte aux réalités économiques pour 79% des répondants, révélant la tension persistante entre aspirations environnementales et contraintes budgétaires. Cette dichotomie illustre parfaitement les défis auxquels font face les entreprises du secteur touristique pour développer des offres à la fois durables et accessibles, interrogeant par ailleurs les politiques RH des entreprises face aux nouvelles attentes salariales.

Transport aérien : un secteur sous pression

Le secteur aérien ressent également cette contraction de la demande. L’Association du transport aérien international enregistre une baisse de 3,4% de la demande sur un an, tandis que les compagnies comme Volotea répercutent la hausse du prix du kérosène par des suppléments post-achat. Ces ajustements tarifaires, combinés aux incertitudes opérationnelles, renforcent l’attrait pour les vacances domestiques.

Gaëlle, aide-soignante normande, illustre cette adaptation forcée : habituée aux escapades espagnoles en camping-car, sa famille privilégiera désormais la Bretagne, reconnaissant que « ce n’est pas grave, on a de très belles côtes par chez nous ».

Vers un nouveau modèle touristique français

Cette reconfiguration du marché des vacances d’été en 2024 dessine de nouveaux enjeux pour l’ensemble de la filière touristique. Les professionnels doivent désormais composer avec une demande plus volatile, plus sensible aux variations tarifaires et davantage orientée vers la proximité géographique.

Pour les 38% de Français qui renoncent au départ par manque de moyens, cette situation questionne l’accessibilité démocratique aux loisirs et aux congés. Les entreprises et les collectivités territoriales sont ainsi appelées à repenser leurs politiques de soutien au tourisme social et de proximité, à l’image des initiatives écologiques qui se développent dans les pratiques quotidiennes.

L’évolution observée en 2024 pourrait préfigurer une transformation durable des habitudes vacancières françaises, où la recherche d’économies et la conscience environnementale convergent vers un modèle touristique plus sobre et territorialisé. Cette mutation interpelle les acteurs économiques sur leur capacité d’adaptation et d’innovation face aux nouvelles attentes consuméristes.