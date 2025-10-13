Une découverte géologique qui affole la planète : plus de 1 000 tonnes d’or enfouies sous terre

La Chine vient d’annoncer la découverte d’un dépôt d’or spectaculaire sous le champ aurifère de Wangu, dans la province du Hunan. Cette trouvaille pourrait changer la donne pour l’exploitation minière mondiale et renforcer la position de la Chine comme premier producteur d’or au monde. On estime que le gisement contient plus de 1 000 tonnes métriques d’or, avec une valeur d’environ 600 milliards d’euros.

Un potentiel hors pair

Les premières analyses montrent qu’environ 300 tonnes d’or ont déjà été identifiées dans les parties superficielles du gisement. Ce qui rend cette découverte encore plus surprenante, c’est la présence de plus de 40 veines aurifères à environ 2 000 mètres de profondeur, avec des indications d’une minéralisation pouvant atteindre 3 000 mètres. Comme expliqué dans un article de Earth, les carottes de roche forées ont révélé un grade maximum d’environ 138 grammes par tonne, bien supérieur à la moyenne habituelle dans ce secteur.

Les opérations sur le terrain ont été effectuées par le Bureau géologique de la province du Hunan et l’Institut provincial de géologie du Hunan, semblables au forage de 10 000 mètres dans le désert du Taklamakan. Ces équipes ont extrait des dizaines de milliers de mètres de carottes et utilisé des modèles 3D sophistiqués pour cartographier le sous-sol. Chen Rulin, expert en prospection au Bureau géologique, a commenté : « De nombreuses carottes de roche forées ont montré de l’or visible », soulignant ainsi le potentiel économique important de ce site.

Comparaison au niveau mondial

Pour mieux situer cette découverte, on peut la comparer à la mine South Deep en Afrique du Sud, qui dispose d’environ 27 998 millions d’onces (soit environ 870 tonnes) de réserves prouvées et probables. Avec ses 930 tonnes, South Deep est l’une des plus grandes mines d’or du monde. Néanmoins, le nouveau gisement chinois pourrait dépasser ces chiffres si les estimations se confirment.

Le champ aurifère de Wangu se trouve dans l’orogène de Jiangnan, une ceinture où se sont rencontrés d’anciens blocs crustaux. Avant cette découverte, le nord-est du Hunan était déjà considéré comme une zone à forte concentration aurifère avec des ressources dépassant les 315 tonnes, similaire à un gisement de métaux rares découvert au Japon. Les études minéralogiques qualifient la région de riche en veines de quartz et en ardoises altérées.