Une bombe à retardement : cette faille pourrait raser une ville entière sans prévenir

La Californie, avec ses paysages variés et son climat ensoleillé, cache sous ses pieds un enchevêtrement de failles sismiques. Ces cassures géologiques provoquent de nombreux tremblements de terre qui secouent régulièrement l’État. La faille de San Andreas est sans doute la plus connue, notamment après le grand séisme de San Francisco en 1906. D’autres failles, comme Newport-Inglewood et Elsinore, participent aussi à l’activité sismique de la région. Bien comprendre ces failles permet de mieux anticiper les risques et de préparer les populations locales.

Un réseau de failles à suivre

La faille d’Elsinore est une des structures géologiques majeures du sud de la Californie. Elle s’étend du désert de Sonora, dans le comté d’Imperial, jusqu’à traverser des villes comme Temecula, Murrieta et Lake Elsinore dans le comté de Riverside. À Corona, elle se divise en deux parties distinctes : la faille de Chino et celle de Whittier.

Historiquement, la faille d’Elsinore a été plutôt calme, mais elle a le potentiel de générer un séisme d’envergure. Les spécialistes estiment qu’elle pourrait produire un tremblement de terre d’une magnitude pouvant atteindre 7,8, touchant principalement le sud de la Californie et le nord du Mexique. Contrairement aux idées reçues, un tel événement ne concernerait pas des continents lointains comme l’Europe.

Scénarios et risques envisagés

Les conséquences d’un séisme sur la faille d’Elsinore pourraient être sérieuses. Selon un scénario imaginé par l’U.S. Geological Survey, un séisme de magnitude 7,8 provoquerait des secousses violentes dans plusieurs villes californiennes. Des bâtiments risqueraient d’être lourdement endommagés sur un vaste secteur, et des vibrations intenses se feraient sentir jusqu’à Los Angeles et Long Beach.

Cette activité pourrait également influencer d’autres failles à proximité, comme celle de Whittier, augmentant ainsi les inquiétudes pour les zones alentours. Lucy Jones, sismologue au Caltech, explique que « la faille d’Elsinore constitue l’un des principaux risques en Californie du Sud ». Kate Scharer, géologue à l’U.S. Geological Survey, rappelle qu’il existe « un certain risque que ce soit la prochaine » à se réactiver.

Comment se comparent les failles actives

En regardant les autres grandes failles californiennes, comme San Andreas et San Jacinto qui avancent à une vitesse rapide de 20 millimètres par an, la faille d’Elsinore progresse plus lentement, avec environ 5 millimètres par an, influençant ainsi l’activité sismique. La faille Newport-Inglewood, de son côté, évolue encore plus doucement, à 1 millimètre par an.

Ces différences de vitesse peuvent modifier la fréquence et l’intensité des séismes générés par chacune d’elles. Scharer compare la situation à la musique : « On peut comparer cela à un instrument — un petit kazoo… Alors que si vous avez un hautbois… le son sera beaucoup plus prononcé, car c’est un instrument bien plus imposant. »

Récents événements et le mouvement des plaques

Récemment, un séisme de magnitude 5,2 a secoué les montagnes du comté de San Diego, suivi de neuf répliques dont une atteignant une magnitude 4. Juste avant cet événement, un autre séisme de magnitude 3,3 avait servi d’avertissement.

Ces phénomènes trouvent leur origine dans le mouvement constant des mouvements tectoniques, notamment celle du Pacifique qui glisse doucement vers le nord-ouest par rapport à la plaque nord-américaine (un mouvement qui persiste depuis des siècles).