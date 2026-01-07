Un robot plonge dans un lac sibérien… et révèle un volcan jamais vu par l’humanité

Le lac Baïkal, célèbre pour son âge avancé et sa biodiversité unique, ne cesse de surprendre. Durant l’été 2024, une expédition scientifique a mis au jour des phénomènes géologiques étonnants : des volcans de boue inconnus jusqu’alors. Ces trouvailles, obtenues grâce à un robot sous-marin, ouvrent de nouvelles pistes géologiques et biologiques et posent des questions sur l’activité sismique de la région.

Le lac Baïkal : caractéristiques principales

Situé en Sibérie orientale, le lac Baïkal est non seulement le plus ancien, mais aussi l’un des plus profonds lacs d’eau douce au monde, avec une profondeur maximale de 1 642 mètres. Il couvre plus de 31 000 km² et s’est formé il y a environ 25 millions d’années. Entouré d’une nature sauvage préservée, il abrite une biodiversité marine, notamment le phoque du Baïkal, et offre une eau d’une pureté souvent qualifiée de cristalline.

Malgré des décennies d’exploration, une grande partie de ses fonds reste inexplorée, ce qui pousse les scientifiques à poursuivre des études poussées sur ces zones sous-marines.

Comment les volcans de boue ont été découverts

L’exploration récente, rendue possible par des technologies modernes, a dévoilé des images montrant des fissures et des déformations caractéristiques de volcans de boue, rapporte le Sciencepost. Ces formations se trouvent principalement le long de la rive nord-ouest, dans la baie de Malaya Kosa et la baie de Goryachinskaya, à des profondeurs allant de 100 à 165 mètres. On observe des cicatrices ainsi que des cratères profonds débordant de boue, signes visibles de ces éruptions.

Les équipes ont aussi repéré des couches de roches déchirées et déplacées, et des centaines de petits cratères coniques. Tous ces éléments pointent vers une activité volcanique sous-marine étendue, renforçant la nécessité d’études géologiques détaillées.

Volcans de boue : fonctionnement et conséquences possibles

Les volcans de boue sont l’expression en surface de processus situés en profondeur : des boues et des gaz remontent vers le haut et s’échappent. Les émissions intenses de boue et de gaz dissous observées lors des éruptions laissent penser à un lien possible avec l’activité sismique, notamment du fait de la proximité de la faille Severobaikalsk, un secteur déjà frappé par des tremblements de terre par le passé.

Cette découverte alimente des hypothèses parmi les chercheurs : les volcans de boue pourraient être des signes annonciateurs d’une future activité sismique dans la région, ce qui suscite une réelle vigilance.