Un réseau d’abris contre la canicule : ce pays européen se prépare au pire

L’Espagne prend les choses en main face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. En réponse à l’été le plus chaud jamais enregistré en 2025, le gouvernement annonce la création d’un réseau national d’abris climatiques pour protéger la population lors des canicules dévastatrices. Avec la hausse des températures, cette mesure vise à offrir un refuge aux personnes les plus vulnérables pendant les périodes de chaleur extrême.

Les vagues de chaleur : chiffres et conséquences

L’été 2025 restera dans les annales comme une saison de températures estivales records en Espagne. La température moyenne entre le 1er juin et le 31 août de cette année-là a été de 24,2 °C, soit une augmentation de 2,1 °C par rapport aux normales. Selon l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cette période a connu deux vagues de chaleur majeures, totalisant 33 jours de canicule.

Cette chaleur intense a contribué à au moins 15 000 décès en Europe, dont 3 832 en Espagne, principalement parmi les personnes âgées de plus de 65 ans.

La Catalogne, et notamment Barcelone, s’est distinguée par des mesures proactives. La municipalité de Barcelone a déjà mis en place environ 400 abris climatiques répartis dans des écoles, bibliothèques, centres culturels, équipements sportifs et bâtiments administratifs. Ce modèle catalan sert désormais d’exemple pour le reste du pays.

Comment le projet national va se mettre en place

Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a annoncé ces mesures lors d’une conférence à la fin de l’année 2025, où 80 initiatives ont été proposées pour répondre à ce défi. Ce réseau d’abris climatiques, qualifié d’« unique en Europe à l’échelle d’un État », devrait être opérationnel dès l’été 2026, confirme Sciencepost.

Les abris climatiques fourniront gratuitement des places assises, de l’eau, et un air conditionné aux personnes âgées, aux nouveaux-nés et aux individus qui n’ont pas de ressources suffisantes chez eux.

Le projet cible les zones à risque et les réfugiés climatiques. L’objectif est d’appliquer cette initiative sur l’ensemble du territoire espagnol, du Pays basque et de Murcie à la Catalogne et à ses infrastructures à Barcelone. Malgré l’absence de détails financiers précis, l’État s’engage à débloquer d’importants fonds pour déployer ces protections, notamment dans les quartiers où la chaleur est la plus intense.