Cette photo prise depuis l’ISS intrigue la planète entière : une masse blanche recouvre le Jura et personne ne s’attendait à cette explication

Une image spectaculaire prise depuis la Station spatiale internationale (ISS) a récemment fait le buzz. Elle montre les montagnes du Jura ensevelies sous un immense nuage orageux, un cumulonimbus, rapporte actu.fr. Publiée le 28 mai 2026, cette photographie, immortalisée le mardi 26 mai 2026, offre une scène céleste saisissante et un angle unique sur les phénomènes météo vus depuis l’espace.

Vu depuis l’espace : une scène saisissante

En survolant le ciel français à la vitesse impressionnante de 28 000 km/h, la Station spatiale internationale a capturé ce cliché remarquable. On y voit les montagnes du Jura recouvertes d’une vaste masse blanche, parsemée de structures nuageuses qu’on pourrait qualifier de « grandes boules de coton ». Ces formations sont la marque d’un orage puissant sur cette région montagneuse.

Sur la photo, plusieurs repères géographiques ressortent clairement : le Lac Léman, le Lac de Neuchâtel et une partie du Lac de Vouglans, ce qui donne une bonne idée de l’échelle du phénomène.

L’orage montre des caractéristiques impressionnantes : on distingue nettement les deux sommets protubérants du côté de Mouthe, qui atteignent la tropopause (située entre 12 et 15 km d’altitude). D’après le météorologue Ilyes Ghouil sur sa page Facebook « Météo Franc-Comtoise », ces sommets traduisent des courants ascendants très puissants au cœur de l’orage. Ilyes Ghouil précise que « la température du sommet de ce type de nuage peut avoisiner -80 °C ».

Source : Nasa/ISS

Canicule précoce et orages

Cette image prend tout son sens au regard d’une vague de chaleur précoce qualifiée d’« inédite » pour un mois de mai en France. Cette période de chaleur a entraîné le placement de plusieurs départements en vigilance canicule. L’orage au-dessus du Jura a apporté un court répit, avec une baisse temporaire de la température sous les 30 °C à l’ombre des nuages.

Les épisodes récents montrent des canicules de plus en plus fréquentes et intenses, soulignant la nécessité de mieux comprendre le réchauffement climatique et ses conséquences possibles. Dans ce cadre, la photo issue de l’ISS constitue à la fois un document visuel et une source précieuse d’analyse scientifique, tout comme le jumeau numérique de la Terre.

Ce que ça apporte pour la météo

Les images prises depuis l’espace donnent une perspective rare pour étudier les phénomènes météo. Le cumulonimbus photographié est l’un des exemples les plus spectaculaires de l’activité atmosphérique, avec son sommet protubérant qui atteint des altitudes très élevées. Selon le glossaire de l’EURAMET, l’enclume (la partie aplatie au sommet du cumulonimbus) est ici surmontée d’un dôme, signe direct de la force des courants ascendants et de l’intensité de l’orage.

Ce type d’observation est précieux pour les météorologues : il fournit des données sur la dynamique des orages violents et sur les processus qui régissent la météorologie terrestre. En relayant ces images et leurs analyses, des experts comme Ilyes Ghouil contribuent à une meilleure compréhension des menaces météorologiques possibles, et rappellent l’intérêt de la recherche atmosphérique et de sa diffusion auprès du public.