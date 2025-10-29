Des torrents invisibles traversent l’atmosphère : leur nouveau comportement affole les climatologues

Les rivières atmosphériques, même si on ne peut pas les voir, jouent un rôle important dans la régulation du climat et des précipitations dans le monde entier. Ces massifs courants de vapeur d’eau, souvent comparés aux grands fleuves terrestres comme le Mississippi, nous aident à mieux comprendre comment se jouent les phénomènes climatiques d’aujourd’hui et de demain. Leur influence se fait sentir sur des milliers de kilomètres, affectant les écosystèmes locaux, l’agriculture et même le cycle du carbone.

Comprendre ces rivières aériennes

Ces « rivières » se distinguent par leur capacité à transporter d’énormes quantités d’humidité dans l’atmosphère. Elles s’étendent sur des milliers de kilomètres de long et sur plusieurs centaines de kilomètres de large. Ce phénomène naturel recueille l’humidité au-dessus des océans tropicaux pour la diriger ensuite vers des terres situées à des latitudes plus élevées. Quand elles rencontrent une barrière naturelle, comme une chaîne de montagnes ou une zone côtière, l’humidité se condense pour donner de la pluie ou de la neige.

Ces précipitations alimentent les sols et les rivières, modulant directement les écosystèmes locaux. Elles participent aussi à la gestion des nappes phréatiques et déterminent combien d’eau est disponible dans une région.

Un virage vers les pôles

Des chercheurs de l’Université de Californie à Santa Barbara ont récemment constaté que ces rivières atmosphériques se déplacent vers les pôles, rapporte Sciencepost. Environ, au cours des quarante dernières années, ces courants ont glissé de six à dix degrés dans chaque hémisphère – phénomène qui pourrait être lié au refroidissement du Pacifique tropical oriental.

Ce décalage pourrait bien modifier le climat à l’échelle mondiale. Les régions qui recevaient habituellement ces arrivées d’eau pourraient voir une baisse marquée des précipitations, tandis que d’autres zones, situées plus au nord ou au sud, pourraient enregistrer une montée significative des apports pluvieux.

Conséquences sur le climat et l’environnement

Les changements liés à ce déplacement ne se limitent pas à la quantité de pluie. Ils peuvent également modifier la température de l’eau et les courants marins, entraînant ainsi des bouleversements dans les écosystèmes océaniques.

Par ailleurs, ces courants favorisent le cycle du carbone en stimulant la croissance de la végétation qui absorbe le dioxyde de carbone. Dans les zones où la pluie se fait rare, les écosystèmes risquent de s’affaiblir, réduisant leur capacité à capter ce gaz.

Risques de phénomènes météorologiques extrêmes

Les rivières atmosphériques sont à l’origine de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations dévastatrices observées en Californie et en Europe occidentale. D’un autre côté, un décalage ou un affaiblissement de ces courants peut mener à des sécheresses prolongées, avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela implique.

Une étude approfondie sur ces phénomènes a été publiée dans la revue Science Advances, apportant un éclairage précieux sur cette dynamique climatique complexe.