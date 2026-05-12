Jardinage :  » j’ai planté cette aromatique entre mes tomates, le résultat est surprenant « 

« Le basilic protège les tomates » : on entend souvent cette phrase au potager. Mais est-ce que c’est vraiment vrai ou juste une croyance tenace ? Que vous suiviez les principes de la permaculture ou les habitudes de jardinage classiques, il est intéressant de vérifier si cette association contribue réellement à un potager plus sain et productif en utilisant des engrais naturels.

Ce que disent la tradition et la permaculture

La sagesse populaire et la permaculture conseillent souvent de planter basilic et tomates côte à côte pour plusieurs raisons. D’abord, le basilic dégage des huiles essentielles réputées pour repousser des nuisibles comme les pucerons, les mouches blanches et les thrips, explique le magazine Maison et Travaux. Il n’existe pas de preuve scientifique concluante montrant que le basilic améliore le goût des tomates, mais beaucoup de jardiniers pensent que leur proximité rehausse la saveur.

Les deux plantes aiment les mêmes conditions : chaleur, plein soleil et arrosage modéré. Même si l’effet du basilic sur le goût des tomates reste à prouver scientifiquement, leur association contribue à un meilleur équilibre au potager. Le basilic masque l’odeur des tomates et peut ainsi gêner la localisation par certains ravageurs, et sa floraison attire des auxiliaires utiles comme les abeilles et les syrphes.

Ce que le duo sait faire vraiment

Sur le plan de la protection naturelle, le basilic joue un rôle important en masquant l’odeur des tomates, ce qui complique la tâche des ravageurs. Les huiles volatiles qu’il dégage font aussi office de répulsif naturel. Quand il fleurit, il attire des pollinisateurs utiles comme les abeilles et les syrphes. Côté compatibilité, elles s’entendent bien : chaleur, sol riche et arrosage à la base conviennent aux deux, leur cycle de croissance s’étale du printemps à l’été, et le basilic reste assez compact pour ne pas faire d’ombre aux tomates.

Aucune étude n’a démontré un lien direct entre la culture de basilic à proximité et une amélioration du goût des tomates, mais de nombreux jardiniers jurent que l’association rend les fruits plus aromatiques, probablement parce que les conditions de culture s’en trouvent améliorées.

Réussir l’association au jardin

Pour bien associer basilic et tomates, on conseille souvent un ratio de 1 plant de basilic pour 2 de tomates, avec 20 à 30 cm entre les plants pour assurer une bonne ventilation et limiter le mildiou. Un paillage partagé entre les deux aide à garder l’humidité, et l’arrosage doit rester au pied des plantes. En coupant les fleurs du basilic, vous prolongerez la production de feuilles, ce qui optimise son rôle bénéfique, en complément d’une méthode de plantation efficace.

N’hésitez pas à tester différentes variétés, comme le basilic pourpre ou le basilic sacré Tulsi, qui peuvent surprendre tant visuellement que gustativement, tout en apprenant à cultiver tomates de manière innovante.