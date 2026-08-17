Salaire : 8 Français sur 10 n’osent pas demander d’augmentation

Huit Français sur dix ne savent pas chiffrer leur demande de salaire. Ils ne manquent pas d’ambition, mais d’outils. Selon un sondage HOW MUCH réalisé du 24 juillet au 3 août 2026 auprès de 4 127 actifs, seuls 19% ont déjà évalué précisément une demande en euros ou en pourcentage. Les autres naviguent à vue, entre peur du refus, sentiment d’illégitimité et recours massif à l’intelligence artificielle. Résultat : 37% renoncent avant même d’avoir essayé. La négociation salariale révèle une phobie collective ancrée dans la culture française, où parler d’argent reste un tabou plus puissant que la volonté de gagner mieux sa vie.

Un tabou français : pourquoi parler d’argent fait peur

La France entretient avec l’argent une relation ambiguë. Parler de son salaire, demander une augmentation, chiffrer sa valeur professionnelle : autant de gestes qui déclenchent une gêne viscérale. Le sondage HOW MUCH met en lumière trois freins émotionnels majeurs qui paralysent les actifs français face à la négociation salariale. Ils ne traduisent pas un manque de compétences, mais une défaillance culturelle transmise de génération en génération.

39% ont peur du refus, 35% peur de déplaire : les racines émotionnelles

La peur du refus touche 39% des actifs français. Demander une augmentation, c’est s’exposer à un « non » qui résonne comme un jugement de valeur personnelle. À cela s’ajoute la peur de déplaire (35%), symptôme d’une culture professionnelle où la loyauté prime sur l’affirmation de soi. Oser parler salaire, c’est risquer de passer pour un ingrat ou un mercenaire. Sandrine Dorbes, experte en stratégie de rémunération et fondatrice de HOW MUCH, résume : « On a fait de l’augmentation un tabou binaire : on ose ou on n’ose pas. Mais la vraie question n’est pas ‘voulez-vous plus ?’, c’est ‘combien, et pourquoi ce montant-là ?’ ». Dans un contexte où les trentenaires font face à de nouvelles incertitudes, la stabilité professionnelle devient un refuge qui inhibe toute prise de risque salariale.

27% se sentent illégitimes : l’imposter syndrome comme barrière culturelle

Plus d’un quart des actifs français (27%) se sentent illégitimes à demander une augmentation. L’imposter syndrome, ce sentiment d’être un imposteur malgré ses compétences réelles, gangrène la négociation salariale. Les Français doutent de leur valeur, même lorsque leurs résultats sont objectivement solides. Seuls 5% connaissent le coût total employeur de leur poste, une ignorance qui nourrit le sentiment de ne pas avoir les cartes en main. Comment négocier quand on ignore la réalité économique de sa fonction ? L’asymétrie informationnelle creuse le fossé entre employeur et salarié, transformant chaque demande en pari à l’aveugle. Les actifs s’appuient sur leurs résultats (67%) ou l’inflation (41%), mais sans repère concret sur la valeur marché de leur travail.

Comment 51% des Français se protègent par la surenchère

Paradoxe : 51% des Français demandent plus que ce qu’ils espèrent vraiment obtenir lors d’un entretien d’embauche. Ce bluff défensif révèle une stratégie d’auto-protection face à l’incertitude. Puisqu’on ne sait pas chiffrer précisément, autant viser haut pour se laisser une marge de négociation. Sauf que ce mécanisme trahit une méfiance profonde envers le dialogue.

Quand on ne fait pas confiance au dialogue, on demande plus qu’on espère

Demander 10% en espérant 5% : la surenchère devient une norme défensive. Les Français anticipent un rapport de force, pas une conversation. Ils craignent que leur employeur ne revienne à la baisse, alors ils gonflent d’emblée leur demande. Résultat : la négociation salariale ressemble davantage à un marchandage qu’à un échange transparent. Seuls 15% des actifs ont toujours osé demander une augmentation, preuve que l’audace reste minoritaire. Les autres oscillent entre bluff et silence, sans jamais trouver la posture juste. L’absence d’outils pour objectiver la demande pousse à des stratégies émotionnelles plutôt que rationnelles.

37% abandonnent sans avoir essayé

Plus inquiétant encore : 37% des actifs renoncent à demander une augmentation parce qu’ils ne savent pas quel montant proposer. Ils aimeraient gagner plus, mais l’absence de repères les paralyse. Cette renonciation silencieuse pèse sur le pouvoir d’achat et nourrit les inégalités salariales. Pendant l’été 2026, 16% des actifs ont consulté des offres d’emploi et 14% ont mis à jour leur CV, signalant une réflexion active sur leur situation professionnelle. Mais transformer cette réflexion en action concrète bute sur le manque d’outils. Le retour de vacances, période propice aux demandes d’augmentation, ne verra que 7% des actifs passer à l’acte dès la première semaine de septembre.

L’IA en renfort : quand les Français délèguent à la machine

Face au vide méthodologique, 33% des Français consultent Internet ou une intelligence artificielle pour chiffrer leur demande de salaire. ChatGPT, Perplexity, simulateurs en ligne : les outils numériques deviennent les nouveaux conseillers en rémunération. Ce recours massif révèle autant une solution qu’un symptôme d’une société mal outillée.

L’IA offre une réponse immédiate à ceux qui ne savent pas par où commencer. Elle compile des données de marché, propose des fourchettes salariales, simule des scénarios. Pour les actifs isolés, sans réseau professionnel ou mentor, elle devient une béquille précieuse. Mais cette dépendance pose question : déléguer à une machine la construction de sa demande salariale, n’est-ce pas renoncer à développer sa propre capacité de négociation ? L’IA standardise les réponses, là où chaque situation professionnelle est unique. Elle ignore les dynamiques relationnelles, les rapports de force internes, les leviers non monétaires. Un algorithme ne peut pas remplacer une conversation humaine, surtout quand celle-ci touche à la reconnaissance et à la valorisation personnelle.