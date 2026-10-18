Un débris spatial suspect de 3,4 mètres retrouvé dans un champ de maïs du Minnesota occidental

Un objet métallique de 11 pieds de diamètre (3,35 mètres) a été découvert dans un champ de maïs de l’ouest du Minnesota. Les autorités locales jugent vraisemblable qu’il provienne de l’espace. La découverte a eu lieu à Scott Township, dans le comté de Stevens, une zone rurale dominée par les terres agricoles.

Le Stevens County Sheriff’s Office a reçu un appel signalant des débris étrangers dans le champ vers 15h30, le mercredi 14 octobre 2026. Des adjoints du shérif se sont rendus sur place et ont confirmé la présence d’une grande structure métallique, rapporte CBS News.

Le Minnesota Duty Officer, le service d’astreinte de l’État, a été notifié dans la foulée. Les autorités n’ont pas précisé si quelqu’un avait été témoin de l’arrivée de l’objet, ni si celui-ci avait causé des dégâts en touchant le sol. On ignore également depuis combien de temps la structure se trouvait là avant d’être signalée.

Le bureau du shérif qualifie les débris de « presumably a space object », soit vraisemblablement un objet spatial. Aucune indication n’a été donnée sur d’éventuelles traces de chauffe, sur le poids de la pièce ou sur son fabricant éventuel. L’évaluation reste préliminaire : les autorités n’ont identifié ni la structure, ni l’engin dont elle serait issue, fusée ou satellite.

Des agences fédérales mobilisées

Des agences fédérales ont été mobilisées en réponse à l’incident, aux côtés des services de l’État. Le bureau du shérif indique travailler en étroite collaboration avec plusieurs d’entre elles pour identifier le propriétaire des débris et organiser leur retrait du champ. Les autorités affirment qu’il n’y a aucun danger pour le public, sans détailler sur quelle base technique repose cette évaluation.

Si l’objet se confirme être un débris orbital, il pourrait provenir d’un étage de fusée ou d’un composant de vaisseau spatial. Les lanceurs embarquent de grandes pièces structurelles, sections cylindriques ou réservoirs, dont certaines résistent partiellement à la rentrée atmosphérique grâce à des matériaux à haut point de fusion.

Le comportement exact d’un tel élément lors de sa descente dépend de sa forme, de sa masse et de sa trajectoire, ce qui pourrait amener les enquêteurs à comparer la pièce retrouvée à des modèles connus de véhicules de lancement et à des registres de rentrées récentes.

La question de la propriété ne devrait pas se régler simplement. Le droit spatial international prévoit qu’un État ne perd pas automatiquement ses droits sur un objet lancé dans l’espace du seul fait de son retour sur Terre, selon le Traité de l’espace de 1967.

La Convention sur la responsabilité internationale de 1972 encadre par ailleurs les dommages que peuvent causer de tels objets une fois revenus au sol. L’application de ces textes dépendra de l’origine précise de la structure et de l’État responsable du lancement concerné, des éléments qui restent à établir.

Pour l’heure, l’enquête se concentre sur l’identification et la récupération de la pièce posée au milieu des rangs de maïs. Aucun calendrier de retrait n’a été communiqué.