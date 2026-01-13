Flexibilité au travail : les attentes des salariés redessinent l’entreprise

Pour les directions des ressources humaines, la flexibilité n’est plus un sujet d’image mais un levier opérationnel de recrutement et de fidélisation. Horaires, organisation du travail, présence au bureau : partout, les salariés formulent des attentes claires. En France, les DRH avancent sur ce terrain, mais avec des arbitrages spécifiques, comparé aux pratiques observées à l’étranger.

La flexibilité, un critère RH devenu décisif dans l’organisation du travail

Pour les fonctions RH, la flexibilité est désormais un facteur déterminant d’acceptation d’un poste. Selon une étude internationale réalisé par Owl Labs auprès de 8.000 salariés, la flexibilité des horaires et du lieu de travail conditionne directement les décisions de recrutement. Aux États-Unis, 37% des salariés refuseraient un emploi sans horaires flexibles, tandis que 34% rejetteraient une obligation de présence au bureau à temps plein. Ces chiffres confirment que la flexibilité est devenue un standard RH, intégré aux attentes de base des candidats.

Toutefois, les politiques RH doivent composer avec des différences culturelles marquées. Au Royaume-Uni, 44% des salariés n’accepteraient pas un poste sans horaires flexibles et 39% sans flexibilité du lieu de travail. En Allemagne, pays où le travail au bureau est historiquement ancré, 39% des salariés refuseraient néanmoins un emploi dépourvu d’horaires flexibles. Pour les DRH, ces écarts imposent des réponses différenciées, tout en intégrant une tendance commune : la flexibilité devient un élément central de l’organisation du travail et de la proposition de valeur employeur.

8 Français sur 10 déclarent préférer le travail hybride

En France, la flexibilité progresse, mais dans un cadre plus normé. Toujours d’après cette étude, 37% des salariés français refuseraient un poste sans horaires flexibles et 31% sans flexibilité du lieu de travail, tandis que 30% rejetteraient un travail exclusivement en présentiel. Pour les directions RH, ces chiffres traduisent une attente forte, mais encadrée par le dialogue social et les accords collectifs.

Le travail hybride s’est imposé comme la réponse privilégiée des entreprises françaises. Près de 80% des salariés déclarent le préférer, avec une présence au bureau majoritairement fixée entre trois et quatre jours par semaine. Cette organisation reflète une approche RH équilibrée, cherchant à concilier autonomie des salariés, cohésion des équipes et maintien du bureau comme lieu de socialisation. Contrairement aux modèles anglo-saxons plus individualisés, la flexibilité française repose davantage sur des règles communes, négociées et stabilisées.

Retour au bureau : quels leviers RH pour maintenir l’engagement ?

La question du retour au bureau constitue un test majeur pour les politiques RH. Dans tous les pays étudiés, les salariés se déclarent ouverts à une présence accrue sur site, mais uniquement en échange de contreparties tangibles. En France, 92% des salariés estiment qu’ils pourraient être incités à venir davantage au bureau, selon Owl Labs, 2024. La rémunération arrive en tête des leviers identifiés, citée par 48% des salariés, devant la réduction du temps de trajet, mentionnée par 30%, ou la prise en charge des frais de transport, évoquée par 28%.

Pour les DRH, ces résultats soulignent un changement de paradigme. Le retour au bureau ne peut plus être décrété sans adaptation de l’organisation du travail. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, la rémunération constitue également le principal levier d’acceptation. Toutefois, la France se distingue par une attention accrue portée aux contraintes du quotidien, notamment les déplacements. En filigrane, la suppression du travail hybride apparaît comme un risque RH majeur, une part significative des salariés indiquant qu’ils rechercheraient alors un emploi plus flexible.