Tommy Thompson a découvert 14 tonnes d’or dans une épave au fond de l’océan : ce qui lui est arrivé ensuite divise l’opinion

L’histoire de Tommy Thompson, un ingénieur devenu chasseur de trésors, est à la fois fascinante et compliquée, mêlant découverte spectaculaire et trésor englouti et batailles juridiques. Cet Américain de 73 ans a mis la main sur un trésor colossal, enfoui sous la mer sur une épave restée cachée plus d’un siècle. Mais ce qui aurait pu être une réussite s’est transformé en une longue saga judiciaire, en grande partie à cause des secrets qui entourent encore l’emplacement de certaines pièces précieuses.

Le navire d’or : une épave légendaire retrouvée

En 1857, le SS Central America, surnommé « Navire d’or », a sombré au large des côtes de la Caroline du Sud, entraînant avec lui environ 14 tonnes d’or. Cet or, frappé à l’Hôtel des monnaies de San Francisco, devait rejoindre la côte Est des États-Unis. Le naufrage a causé la perte de 425 vies et a provoqué une crise financière aux États-Unis.

En 1988, Tommy Thompson a réussi à localiser l’épave, il cherchait déjà dans les années 1980, et, avec Bob Evans, un scientifique de l’époque, il a remonté des milliers de pièces d’or et des lingots, raconte la BBC. Certains investisseurs ont estimé la découverte à environ 368 millions d’euros. Par ailleurs, des pièces d’une valeur de 46 millions d’euros ont été vendues aux enchères en 2000.

Source : BBC

Quand les conflits tournent à la cavale

Les relations entre Thompson et ses 161 investisseurs se sont rapidement tendues. Malgré les 11 684 000 euros récoltés pour financer l’expédition, les investisseurs n’ont pas obtenu de retour financier, ce qui a entraîné une série de procès à partir de 2005.

La situation a continué de se dégrader : Thompson a pris la fuite en 2012, avant de comparaître au tribunal. Aidé d’un complice, il a vécu 3 ans en cavale, utilisant de fausses identités et faisant ses transactions uniquement en espèces. En 2015, il a finalement été retrouvé et arrêté dans un hôtel en Floride.

En décembre de la même année, Thompson a été condamné à deux ans de prison, notamment parce qu’il refusait obstinément de révéler l’emplacement de 500 pièces d’or manquantes. Le juge a estimé que l’emprisonnement ne suffirait pas forcément à le faire parler, tant son silence était résolu.

Le mystère reste entier

Même après son passage en prison, le mystère des pièces manquantes n’a pas été levé. Thompson affirme que ces pièces ont été transférées sur un compte séquestre au Belize, et qu’elles ont servi, selon lui, à couvrir ses frais de justice et ses dettes bancaires. Cette explication laisse les investisseurs et la justice sceptiques.

Après près de dix ans de détention, Thompson a finalement été libéré. Son silence continue d’alimenter la curiosité et les spéculations autour de cette affaire emblématique. L’exploration d’un trésor englouti qui se transforme en feuilleton judiciaire rappelle au public les promesses et les risques liés à la recherche de fortune cachée sous-marines.