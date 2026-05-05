Un garçon de 13 ans déterre une pièce de bronze dans un champ berlinois : les archéologues confirment le premier artefact grec antique jamais trouvé à Berlin

C’est une histoire qui a fait parler d’elle récemment : un jeune garçon de 13 ans a mis au jour une pièce de monnaie ancienne aux abords de Berlin, plus précisément dans le faubourg de Spandau. D’après le site actu.fr, la trouvaille, d’une grande valeur historique, ramène plusieurs siècles en arrière et dévoile un pan inattendu de l’histoire grecque au cœur de l’Allemagne moderne. Présentée aux chercheurs en novembre 2025 lors d’une visite au Petri Berlin, cette pièce soulève pas mal de questions sur son origine et sa présence si loin de son lieu de frappe.

L’identification qui surprend

La pièce a été expertisée par un numismate. Il s’agit d’une monnaie en bronze provenant de Troie, datée du IIIe siècle av. J.-C., plus précisément entre 281 et 261 av. J.-C.. C’est la première antiquité grecque découverte à Berlin. La monnaie mesure 12 mm de diamètre et pèse environ 7 g, donc bien plus petite qu’une pièce américaine de 10 cents.

Sur l’avers, on voit Athéna, la déesse grecque de la guerre et de la sagesse, coiffée d’un casque corinthien. Le revers montre la même divinité avec un kalathos sur la tête, tenant une lance d’une main et un fuseau de l’autre.

Un cadre archéologique riche

Le lieu de la découverte a été identifié comme une probable nécropole, au vu des découvertes archéologiques menées dans les années 1950 et 1970. L’occupation du site remonterait possiblement au début de l’Âge du Fer ancien (environ 800, 450 av. J.-C.). Les campagnes précédentes avaient mis au jour divers objets : fragments de céramiques, un bouton en bronze et un fourreau de couteau slave. Dans ce cadre archéologique fourni, la pièce de monnaie semble correspondre à des pratiques funéraires où des monnaies étaient déposées comme offrandes.

Comment une pièce grecque a pu finir à Berlin

Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer la présence de cette découverte de trésor grecque à Berlin. Une possibilité est qu’elle ait circulé dans le cadre d’échanges entre le monde grec et les populations d’Europe du Nord. Certaines théories envisagent un dépôt ancien, proche de sa période de frappe ; d’autres pensent plutôt à une perte survenue à l’époque moderne.

Une autre idée, plus spéculative, suggère que des Germaniques auraient pu être recrutés comme soldats par les Grecs, un peu sur le modèle des recrues romaines ultérieures. Jens Henker, archéologue affilié à l’Autorité du patrimoine de Berlin, met les choses au point : « Ce n’est même pas une hypothèse, seulement une idée. »