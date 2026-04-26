Des archéologues espagnols ouvrent un sarcophage en Égypte et découvrent une momie enveloppée dans un fragment de l’Iliade d’Homère

Une fouille récente à Al Bahnasa, à environ 190 km au sud du Caire, a mis au jour un complexe funéraire romain fascinant, révélant une structure romaine. Le site, connu dans l’Antiquité sous le nom d’Oxyrhynchus, offre une belle occasion d’étudier les liens entre les traditions funéraires égyptiennes et les influences méditerranéennes. Selon Euronews, un fragment de papyrus contenant des vers du Livre II de l’Iliade d’Homère a été retrouvé à l’intérieur d’une momie, révélant à la fois des pratiques funéraires anciennes et la valeur littéraire de ces objets.

La tombe 65 et ce qu’on y a découvert

Les fouilles ont dégagé la « tombe 65 », une hypogée partiellement détruite mais encore riche en vestiges. Malgré les pillages, les archéologues y ont trouvé des momies aux bandages décorés, des sarcophages en bois polychrome, ainsi qu’une collection d’objets métalliques, comprenant trois lames d’or et un morceau de cuivre. La présence de ces objets, souvent utilisés comme « corredo rituale », montre qu’ils servaient à accompagner le défunt dans l’Au-delà selon les rituels funéraires gréco-romains.

La mission est conjointe, ispano-égyptienne, et regroupe notamment l’Université de Barcelone et l’Institut du Proche-Orient Ancien. Du côté égyptien, l’équipe est dirigée par le professeur Hassan Amer de l’Université du Caire. Parmi les archéologues principaux, Maite Mascort et Esther Pons Mellado ont joué un rôle clé dans l’avancée des fouilles.

Oxyrhynchus, un site riche en textes

Oxyrhynchus est l’un des lieux de découverte archéologique et documentaire les plus importants des périodes ptolémaïque et impériale. La conservation remarquable d’un fragment de l’Iliade, extrait du « Catalogue des navires » du Livre II, confirme une nouvelle fois l’importance littéraire et historique du site. Ce fragment montre la manière dont des textes sacrés ou littéraires ont été intégrés aux pratiques funéraires de l’époque.

La découverte a suscité l’intérêt de la communauté scientifique. Selon Sherif Fathy, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, cette découverte « enrichit la déjà prolifique documentation archéologique de la province d’Al Menia ». Hesham Al Leizy, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, souligne aussi « le potentiel de ces trouvailles pour fournir de nouveaux indices sur les rituels funéraires ». Le professeur Hassan Amer a pour sa part rappelé que la « tombe 65 », même endommagée, éclaire le fascinant processus de fusion entre les traditions funéraires égyptiennes et les influences hellénistiques et romaines en Méditerranée.