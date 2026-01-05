Titres-restaurant : l’extension à Hema, symbole d’un modèle en crise

Début janvier 2026, la confirmation officielle de l’agrément permettant à Hema d’encaisser les titres-restaurant relance un débat explosif. Pensé historiquement pour soutenir la restauration et l’accès à un repas équilibré, le titre-restaurant se retrouve au cœur d’une controverse sur son utilisation.

Les titres-restaurant acceptés chez Hema

L’information est tombée le 5 janvier 2026. Hema, enseigne de décoration et d’articles du quotidien, a obtenu l’autorisation d’accepter les titres-restaurant pour une partie de son offre alimentaire. Juridiquement, la décision s’appuie sur la réglementation actuelle, qui autorise l’agrément de commerces vendant des produits alimentaires, même en l’absence d’activité de restauration classique.

Cependant, cette évolution a immédiatement provoqué la colère des professionnels de la restauration. Selon Le Figaro, les restaurateurs estiment que les titres-restaurant s’éloignent toujours plus de leur vocation initiale. D’un côté, le dispositif est déjà utilisable en grande distribution pour l’achat de produits alimentaires jusqu’à fin 2026. De l’autre, l’entrée d’une enseigne non alimentaire comme Hema est perçue comme une étape supplémentaire.

Les chiffres renforcent cette inquiétude. En 2024, seulement 39,5 % des titres-restaurant ont été dépensés dans des restaurants, contre une part nettement supérieure avant les extensions successives, selon la Commission nationale des titres-restaurant. Pour de nombreux restaurateurs, cette baisse traduit un transfert massif de valeur hors de la restauration traditionnelle.

Titres-restaurant et sentiment de concurrence déloyale

La réaction des organisations professionnelles a été rapide. L’UMIH, principale organisation représentative du secteur, a publiquement dénoncé l’agrément accordé à Hema. Son président a alerté sur le risque d’un précédent dangereux, estimant que la vente marginale de produits alimentaires ne devrait pas suffire à bénéficier des titres-restaurant, selon Nice-Matin.

Pour les restaurateurs, l’enjeu est d’abord économique. Le secteur fait face à une crise persistante, marquée par la hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et des salaires. Dans ce contexte, chaque euro de titres-restaurant détourné vers des enseignes non spécialisées est vécu comme une perte directe de chiffre d’affaires. Selon un communiqué de l’UMIH publié en 2025, près de 900 millions d’euros par an échapperaient désormais aux restaurants au profit d’autres circuits de distribution.

Mais la colère est aussi symbolique. Les restaurateurs rappellent que les titres-restaurant ont été créés pour financer un repas pris sur le temps de travail, dans un lieu de restauration, avec un objectif social clair. Voir ces titres utilisés pour acheter des confiseries ou des snacks dans une enseigne de décoration alimente un sentiment de déclassement du métier et de perte de reconnaissance.