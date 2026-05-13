Les patrons de TPE demandent une baisse de la fiscalité pour faire face à la guerre

Dans un contexte géopolitique particulièrement électrique, où les tensions au Moyen-Orient se succèdent tandis que perdure le conflit ukrainien, les dirigeants des TPE françaises expriment un malaise grandissant. Le dernier baromètre Ifop d’avril 2026 révèle une donnée saisissante : 82% des patrons de ces très petites entreprises se disent rongés par l’inquiétude face à la situation internationale, trahissant une peur viscérale des répercussions économiques de ces crises en cascade.

Cette anxiété collective pousse désormais les entrepreneurs à réclamer l’intervention ferme du gouvernement, exigeant notamment un allégement fiscal substantiel pour maintenir leurs structures à flot dans cette tempête d’incertitudes.

Un pessimisme record chez les dirigeants de TPE

L’optimisme des patrons de TPE concernant leur propre activité s’érode inexorablement, chutant à 40% au premier trimestre 2026. Ce niveau marque le troisième plus bas jamais enregistré depuis la création du baromètre, témoignage éloquent d’une dégradation continue du moral entrepreneurial.

Cette mélancolie économique trouve sa source dans l’explosion des difficultés financières : 46% des TPE naviguent désormais en eaux troubles, atteignant un sommet historique. Plus préoccupant encore, 24% déclarent affronter des difficultés très ou assez importantes, établissant un record absolu depuis mars 2023.

Les conséquences de cette détérioration dessinent un tableau sombre : 26% des TPE en difficulté pourraient être acculées au dépôt de bilan dans les six mois à venir, marquant une progression dramatique de 4 points par rapport au dernier trimestre 2025.

Les conflits internationaux au cœur des préoccupations des patrons de TPE

Les embrasements successifs au Moyen-Orient cristallisent toutes les angoisses : 60% des dirigeants les désignent comme le facteur le plus susceptible de bouleverser négativement leur activité professionnelle. La guerre entre la Russie et l’Ukraine occupe le second rang (31%), talonnée par la politique étrangère offensive des États-Unis (25%).

Cette peur s’ancre dans la réalité : 84% des dirigeants anticipent des répercussions négatives majeures de la situation internationale dans les six prochains mois sur leur écosystème économique. Les secteurs les plus exposés aux échanges internationaux, notamment l’industrie avec ses 32% d’entreprises exportatrices, affichent des niveaux de préoccupation particulièrement vertigineux (91%).

Les principales appréhensions gravitent autour de l’envolée du coût de l’énergie (46% des dirigeants), de l’augmentation des prix des achats de services et fournitures (43%), d’une contraction de la demande (35%) et d’une érosion du chiffre d’affaires (33%).

Des mesures d’urgence réclamées au gouvernement

Face à cette tourmente, les dirigeants de TPE refusent la résignation. 90% d’entre eux ont adopté ou envisagent d’adopter au moins une mesure face au contexte international, marquant une progression spectaculaire de 11 points par rapport à mars 2023.

Les stratégies déployées s’articulent autour de trois piliers fondamentaux : la réduction drastique des dépenses (70% des dirigeants), le report d’investissements pourtant nécessaires (56%) et la répercussion inévitable de la hausse des coûts sur les prix de vente (55%).

Toutefois, ces ajustements internes atteignent leurs limites. Les patrons exigent désormais un soutien gouvernemental d’ampleur, réclamant en priorité un allégement des charges sociales sur les salaires et des cotisations patronales (49% chacune). Ces revendications devancent même l’instauration d’un bouclier tarifaire sur l’énergie (33%) ou le gel des taxes sur les entreprises (24%).

L’impact de la hausse des carburants sur l’activité

L’embrasement des prix du carburant constitue un autre vivier d’inquiétudes. 90% des TPE concernées ont adopté ou envisagent d’adopter des mesures pour s’adapter à cette flambée. Les solutions privilégiées consistent principalement à rationaliser impitoyablement les déplacements : regroupement des déplacements et livraisons (63%), réduction des déplacements professionnels (54%), répercussion sur les prix (49%) et refus de certaines missions éloignées (42%).

Ces adaptations témoignent certes de la capacité de résilience des entrepreneurs, mais révèlent également leurs limites face à des chocs exogènes répétés et d’une violence inouïe.

Un marché de l’emploi atone dans les TPE

L’emploi dans les TPE reflète fidèlement cette conjoncture dégradée. Seuls 8% des dirigeants déclarent avoir embauché ou prévoir d’embaucher du personnel, un niveau qui stagne sans progression significative. Parallèlement, 7% anticipent des suppressions de postes, créant un différentiel minimal de 1 point en faveur des embauches.

Cette léthargie contraste avec la progression du nombre de postes vacants (15% des patrons déclarent avoir des postes à pourvoir), illustrant les difficultés de recrutement persistantes malgré un contexte économique délétère.

Une confiance gouvernementale en berne

Le climat de défiance envers l’exécutif demeure prégnant, avec seulement 16% des dirigeants qui accordent leur confiance aux mesures économiques d’Emmanuel Macron et de son gouvernement. Bien qu’en légère progression (+3 points), ce score demeure l’un des plus faibles observés depuis 2002.

Cette méfiance s’explique par l’inadéquation criante entre les réponses gouvernementales et l’ampleur des défis auxquels font face les TPE. Ces entreprises constituent pourtant l’épine dorsale du tissu économique français, employant plus de 4 millions de salariés.

L’urgence de la situation appelle des mesures structurelles immédiates. Les TPE, premières victimes de ces crises en cascade, attendent des signaux forts du gouvernement pour maintenir leur activité et préserver l’emploi face à un environnement international particulièrement hostile. Dans ce contexte, la question des zones à faibles émissions et leur impact sur les coûts des entreprises prend une dimension particulière, tandis que l’explosion du coût de la vie accentue encore les difficultés de ces structures déjà fragilisées. La persistance de ces tensions géopolitiques rend cette exigence d’autant plus pressante pour éviter un effondrement du secteur.