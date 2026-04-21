Cet arbre fruitier que vous avez probablement dans votre jardin attire les frelons asiatiques : attention au danger

Vespa velutina, plus connu sous le nom de frelon asiatique, s’est bien établi en France depuis son arrivée au début des années 2000. Classé comme une espèce invasive et un danger sanitaire de deuxième catégorie pour l’abeille domestique par l’arrêté du 26 décembre 2012, cet insecte pose de sérieux problèmes aux jardiniers inquiets. L’attraction des colonies ne faiblit pas, notamment à cause de certains arbres fruitiers, parmi lesquels le figuier tient une place particulière à la fin de l’été.

Quand et pourquoi on voit les frelons asiatiques

Au printemps, les reines fondatrices sont les premières à émerger. Elles cherchent des protéines pour lancer la construction de nouvelles colonies et chassent d’autres insectes.

Surveiller leur présence permet de repérer tôt des nids en formation dans des endroits typiques : haies, abris de jardin ou sous les toitures. Mais à partir d’août, leurs besoins alimentaires changent : les adultes se tournent vers des sources sucrées. Leur pic d’activité se situe entre juillet et octobre.

Les fruits qui les attirent

C’est surtout pendant la fructification que les frelons asiatiques deviennent vraiment visibles. Les fruits mûrs et sucrés, comme ceux du figuier, les attirent tout particulièrement, confirme Le Parisien. Les figues très mûres ou légèrement fendillées dégagent un parfum sucré puissant qui attire les frelons, qu’ils se nourrissent directement sur le fruit ou sur ceux tombés au sol. D’autres insectes répondent aussi à cette odeur.

L’attirance n’est pas réservée aux figuiers : les pommiers (avec leurs fruits tombés), les poiriers, les pruniers figurent aussi parmi les arbres prisés. Certains fruits à peau fine et juteuse, comme les raisins, les pêches ou les abricots, sont également appréciés : les frelons percent la peau pour atteindre la pulpe.

Réduire la présence des frelons

Pour limiter l’attraction dans son jardin, quelques gestes simples suffisent, notamment l’utilisation de méthodes naturelles. Ramasser chaque jour les fruits tombés, surtout dès la mi-août, coupe l’odeur de fermentation qui attire ces insectes. Récolter les fruits mûrs avant qu’ils ne s’abîment est aussi très utile.

Si vous installez des pièges, placez-les à 10 à 20 mètres des arbres fruitiers pour détourner les frelons d’un point de ravitaillement. Attention toutefois : des pièges mal positionnés peuvent capturer d’autres insectes utiles. D’autres pratiques préventives peuvent renforcer cette stratégie.