T-Mobile abandonne ses politiques DEI pour plaire à la Maison Blanche

Le 8 juillet 2025, T-Mobile US Inc. a adressé une lettre officielle à la Federal Communications Commission (FCC) annonçant la fin de ses politiques DEI – pour diversité, équité et inclusion – « non seulement en apparence, mais aussi dans leur substance », selon les termes employés dans le courrier. Cette décision intervient alors que l’entreprise espère obtenir l’aval de la FCC pour deux opérations majeures : le rachat des activités mobiles de US Cellular et l’acquisition, via une coentreprise avec KKR, du fournisseur d’accès Metronet.

La Maison Blanche fait pression contre l’inclusivité et l’égalité

Ce revirement ne s’explique pas uniquement par une réorientation interne. Il s’inscrit dans une dynamique largement alimentée par la pression réglementaire. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les entreprises fédérales ou réglementées sont sommées d’abandonner toute politique jugée favorable à la discrimination dite « positive ». Le président a menacé de supprimer les contrats publics aux entreprises maintenant des pratiques DEI, et la FCC a affiché une posture de plus en plus contraignante. Conséquence : T-Mobile, qui espère obtenir les faveurs de la FCC, a décidé de mettre un terme à tout ça malgré les risques sur son image et, surtout, les risques pour ses employés présents et futurs.

Le commissaire républicain Brendan Carr, aujourd’hui à la tête de l’autorité de régulation, a publiquement salué la décision de T-Mobile en déclarant que c’était « une nouvelle avancée vers l’égalité des chances, la non-discrimination et l’intérêt général », relaye USA Today. Il avait déjà bloqué des fusions antérieures au motif que certaines entreprises refusaient de suspendre leurs programmes inclusifs.

En revanche, sa collègue démocrate à la FCC, Anna Gomez, a fustigé ce virage, dénonçant « une capitulation lâche et cynique » : « T-Mobile fait honte à ses engagements passés pour l’égalité et la représentation », a-t-elle écrit sur X le 9 juillet.

Fin des politiques DEI : un pari risqué pour T-Mobile

Sur le plan de la politique sociale, cette décision soulève des critiques vives. Plusieurs ONG et commentateurs y voient un reniement des valeurs d’inclusion que l’entreprise promouvait activement depuis 2020. L’abandon des postes dédiés à la diversité, l’effacement numérique de toute trace DEI, et la réorientation de la culture RH vers des approches « unifiées » posent la question de la durabilité d’un tel modèle.

Le cours de l’action TMUS a immédiatement réagi à cette annonce. Le 9 juillet, le titre a reculé de 1,3 % à la mi-journée, signe d’une réception prudente par les marchés selon Al Jazeera. L’analyse de la gouvernance semble indiquer que T-Mobile privilégie la rapidité des approbations réglementaires à la consolidation d’un modèle inclusif dans sa stratégie de long terme.

Acquisition en ligne de mire : les objectifs financiers prennent le pas

Ce changement s’explique en partie par les enjeux financiers liés aux deux acquisitions en cours. La première, d’une valeur de 4,4 milliards d’euros, concerne le rachat des infrastructures et du portefeuille clients de US Cellular. La seconde vise à s’allier avec KKR pour reprendre Metronet, opérateur de fibre optique actif dans 17 États, couvrant plus de 2 millions de foyers et entreprises.

T-Mobile n’est pas seul. Le secteur privé dans son ensemble connaît un recul coordonné des engagements RSE sous l’effet des nouvelles directives fédérales. L’exemple de Verizon, qui a accepté de supprimer ses politiques DEI pour finaliser une acquisition de 20 milliards de dollars en mai 2025, montre que la conformité réglementaire supplante aujourd’hui les objectifs d’inclusion.